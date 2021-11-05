CoinShares отчиталась о росте прибыли на фоне восстановления рынка

Скорректированная прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации управляющей цифровыми активами компании CoinShares за девять месяцев 2021 года составила £88,8 млн (~$120 млн) против £14,4 млн (~$19,5 млн) за предыдущий период.

https://twitter.com/CoinSharesCo/status/1456290631630966789

В отчете о предварительных финансовых результатах за третий квартал фирма отметила, что они превысили рекорды второй четверти года. Это позволило CoinShares продемонстрировать исторически самые высокие результаты по итогам девятимесячного отрезка.

"В третьем квартале, несмотря на некоторые трудности, мы в основном сохранили динамику, которая наблюдалась в 2021 году. Эти показатели демонстрируют устойчивость нашей бизнес-модели и ее способность к масштабированию", — заявил CEO CoinShares Жан-Мари Могнетти.

За девять месяцев компания получила доход в виде комиссий за управление активами в размере £55,1 млн (~$74,4 млн). Это почти в пять раз больше, чем за сопоставимый период 2020 года.

По состоянию на 30 сентября стоимость активов под управлением CoinShares достигла £2,9 млрд. На начало года показатель составлял £1,7 млрд.

Напомним, по итогам 2020 года компания удвоила прибыль с £11,2 млн до £22,4 млн.

В течение 2021 года CoinShares выпустила несколько криптоинвестиционных продуктов, включая ETP на базе Ethereum, Litecoin и XRP в Европе, а также биткоин-ETF в Канаде совместно с 3iQ Corp.