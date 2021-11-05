Дарья Мороз показала шестилетнюю сестру

38-летняя актриса Дарья Мороз поздравил сестренку, которая моложе на 32 года. Дарья и Варвара – родственницы по отцу. Известный режиссер Юрий Мороз овдовел в 2000 году – его жена Марина Левтова погибла. Второй супругой кинопродюсера стала актриса Виктория Исакова, которая родила его вторую дочь. Дарья не сразу смогла принять новые отношения родителя после гибели матери. Однако теперь она прекрасно ладит с мачехой и обожает младшую сестру. Мороз опубликовала милые фото Варвары и поздравила ее с праздником.Сестра Дарьи Мороз «День рождения любимой девчонки. Поздравляйте скорей именинницу и родителей!» — написала актриса. На ее актрисы отреагировала Исакова. Она поставила смайлы в виде пламени и сердец. Дарья также показала, как готовит для именинницы сюрприз. Вместе с 11-летней дочерью Анной она надувала воздушные шары. «Не лопни его!» — попросила девочка маму. Дарья едва не рассмеялась. «Когда у сестры день рождения, мама Даша ошпарила руку утюгом, но, тем не менее с азартом надувает шарики. А дочь хохочет и снимает репортаж. Думаю, всем родителям знакома эта ночная подготовка к празднику. Так что вы меня поймете», — с иронией написала Мороз.