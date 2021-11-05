Децентрализованный поисковик для Web 3.0 запустят на конференции в Лиссабоне

5 ноября в 16:00 МСК состоится презентация протокола Cyber и разработанного на его основе контент-ориентированного поискового механизма. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Запуск генезис-блока загрузчика сети Bostrom будут транслировать на блокчейн-конференции Cosmoverse в Лиссабоне и по ссылке.

Поисковик спроектирован для работы с инфраструктурой Web 3.0. В отличие от централизованного поисковика вроде Google, в децентрализованном поисковике ссылки на контент представляют собой граф знаний, в котором участники-пиры обмениваются информацией как в классической P2P-сети.

По словам разработчиков, такой подход лишает крупнейшие поисковые системы контроля над выдачей результатов.

"В Web 3.0 не будет непрозрачных алгоритмов индексации ссылок, необходимости в поисковых роботах, собирающих информацию о возможном изменении контента на сайте, цензуры и уязвимостей, связанных с потерей конфиденциальности", — отметили они.

Архитектура Web 3.0 предполагает ссылки на сам контент, а не на IP-адрес или домен, где он хранится.

"Пользователи децентрализованного поисковика смогут искать контент по хешу, а после нахождения и загрузки станут еще одной точкой по раздаче контента, что напоминает работу торрент-сетей", — добавили разработчики Cyber.

Контент записывается в граф знаний протокола Cyber путем проведения транзакции с соединяющим данные киберлинком. Транзакция валидируется при помощи консенсуса Tendermint, а киберлинк включается в граф знаний.

Каждые пять блоков Cyber упорядочивает контент в графе знаний на основании алгоритма cyberRank. Он защищает пользователей от спама и атак Сибиллы благодаря способности влиять на ранжирование всех участников сети.

"Чтобы получить токены V (вольты), которые позволят индексировать контент, и токены A (амперы) для ранжирования, необходимо определенный период времени хранить в кошельке токены H (водород), которые являются продуктом ликвидного стейкинга главного токена сети – BOOT для Bostrom и CYB для Cyber", – рассказали разработчики.

С помощью токенов пользователи Cyber смогут получить доступ к ресурсам графа знаний и получать стейкинговый доход.

Напомним, в июне ориентированный на приватность браузер Brave запустил бета-версию собственной приватной поисковой системы.