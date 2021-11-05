Девочка из Бразилии может стать самой юной охотницей за астероидами, ведь она уже обнаружила 18 штук

Nicole Oliveira – самый обычный ребенок. Но в отличие от своих сверстников, большую часть времени, она проводит не за игрушками, а за телескопом. Ведь главная мечта Nicole – стать самым молодым исследователем NASA.



Эта мечта у девочки появилась еще в четыре года. Ведь именно тогда, она попросила у своих родителей телескоп. Но, к сожалению, подарить устройство, родители смогли только спустя три года.

К большому удивлению всех членов семьи, за это время, желание изучать звезды у несовершеннолетней девочки только росло.

На данный момент юная исследовательница смогла обнаружить 18 астероидов. Если эксперты космического агентства подтвердят их подлинность, то Nicole Oliveira сможет стать самым молодым членом NASA, за всю историю ведомства США.

Как утверждает сама девочка, если ей это удастся сделать, то следующим этапом станет освоение аэрокосмической инженерии. Ведь тогда Nicole сможет официально стать частью национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.