Девушка показала, как отреагировали родители на щенка, которого ей запретили заводить — интернет такого не ожидал

«Родители получают подарок – это щенок, которого мне раньше не разрешали заводить» – ролик с таким названием был размещен на развлекательной площадке Тик Ток.

Он моментально стал вирусным, набрав более 10 миллионов просмотров. В видео продемонстрирована реакция родителей девушки, который не планировали заводить щенка.

На видео девушка объясняет родителем причину такого подарка. На лице матери изображено удивление и шок, которые быстро сменяются нежностью к мягкому комочку, оказавшемуся у нее в руках.

@kira.sutherland they’re just jealous ♬ original sound — kira sutherland

Пользователи, просмотревшие ролик, поспешили оставить комментарии.

«Они всегда недовольны, но потом все становится на свои места»







«У тебя очень молодые родители»





«Я была уверена, что скандала не избежать».



