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Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она платит 1575 долларов — и теперь там никто не хочет жить и бесплатно

Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она платит 1575 долларов — и теперь там никто не хочет жить и бесплатно

Аренда — это всегда деликатный вопрос и бывает что  баланс  цены и качества может быть полностью нарушен!  Такая ситуация случилась с девушкой из Нью-Йорка , которая арендует квартиру за 1575 долларов в месяц, но вид из окна оставляет желать лучшего.

Вот что вы представляете, когда слышите такую цену за аренду? Наверное просторный дворец с четырьмя спальнями, террасой, прекрасным видом на город и, возможно, даже дворецким по совместительству, который подает чай и бутерброды.

Увы! Тиктокерша под ником notfromdenmark, показала, что это означает жить в Нью — Йорке, и это как минимум не очень красиво.

@notfromdenmark

🌟Stop dreaming, start doing🌟 #nyc #nycapartment #nycstudio #apartmenttour #manhattan

♬ Runaway — AURORA

За ее окном — двор, где местные жители хранят свой мусор, пока его не подберут. Это выглядит ужасно, это антисанитарно, а главное — это то, что он блокирует пожарную лестницу!  

Как вам такой вид из окна с горой мусора?


Примерно так выглядело это место во время подписания договора на аренду


А теперь так


Просто невозможно пройти


# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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