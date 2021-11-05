Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она платит 1575 долларов — и теперь там никто не хочет жить и бесплатно

Аренда — это всегда деликатный вопрос и бывает что баланс цены и качества может быть полностью нарушен! Такая ситуация случилась с девушкой из Нью-Йорка , которая арендует квартиру за 1575 долларов в месяц, но вид из окна оставляет желать лучшего.

Вот что вы представляете, когда слышите такую цену за аренду? Наверное просторный дворец с четырьмя спальнями, террасой, прекрасным видом на город и, возможно, даже дворецким по совместительству, который подает чай и бутерброды.

Увы! Тиктокерша под ником notfromdenmark, показала, что это означает жить в Нью — Йорке, и это как минимум не очень красиво.

@notfromdenmark 🌟Stop dreaming, start doing🌟 #nyc #nycapartment #nycstudio #apartmenttour #manhattan ♬ Runaway — AURORA

За ее окном — двор, где местные жители хранят свой мусор, пока его не подберут. Это выглядит ужасно, это антисанитарно, а главное — это то, что он блокирует пожарную лестницу!

Как вам такой вид из окна с горой мусора?





Примерно так выглядело это место во время подписания договора на аренду





А теперь так





Просто невозможно пройти



