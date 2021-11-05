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Девушка предложила сыграть в игру и найти кота за 15 секунд, но не все справились

Девушка предложила сыграть в игру и найти кота за 15 секунд, но не все справились

Одна из активных пользовательниц развлекательной площадки Тик Ток показывает короткие ролики, главными героями которых являются ее коты.

Женщина содержит пять животных, каждое из которых становится источником отличного настроения. Однако не так давно один из питомцев пропал. Девушка осмотрела все лазейки в доме, и нашла пару хитрых глаз, которые спокойно следили за ней.

Женщина быстро определила, где спрятался Лари (кличка кота), и буквально прозрела. Незамедлительно она поделилась с подписчиками новостями о пропаже и предложила найти животное на видео.

@5crazycats

Did I hide my cat well??? #funny #viral #fypシ #petlover #crazycatlady #kitten #foryou #funnycats #trending

♬ original sound — animalsdoingthings

К слову, ролик моментально набрал тысячи просмотров, ведь найти кота хотели многие пользователи, и оказалось, что это непросто.

«Я подумал, что это обман. Пересмотрел ролик много раз, и готов был написать гневный комментарий, но все-таки нашел хитрица»


«Где кот? Смотрела, искала, читала комментарии – ничего не помогло»


«Вот хитрый какой. Мне понадобилось 8 попыток, и я нашла его».

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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