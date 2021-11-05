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Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не будет работать, ведь теперь она миллионер

Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не будет работать, ведь теперь она миллионер

Жительница Великобритании решила навести генеральный порядок дома.

В результате разборки вещей она обнаружила уникальную драгоценность. Натуральный бриллианта на 34 карата стоимостью 2,7 млн долларов полностью изменит ее жизнь!

Сначала женщина предположила, что это обычная бижутерия и уже планировала избавиться от ненужной находки. Однако она поделилась новостью с соседом, который посоветовал показать камень ювелиру.

Фото FEATONBY’S AUCTIONEERS

«К нам обратилась женщина, которая попросила проверить украшения, находившиеся в мешочке. К слову, она не посетила нас целенаправленно, а заехала по случаю, так как у нее были дела в городе», – говорит ювелир дома Featonby’s Auctioneers.



«Когда я увидел бриллиант, был бескрайне удивлен. Камень оказался достаточно крупным, и я даже принял его за менее драгоценный минерал. Находка была у меня несколько дней, а когда я начал проверять ее с помощью приборов, понял, что ошибся», — рассказывает ювелир.


Фото FEATONBY’S AUCTIONEERS

После предварительной проверке камень был отправлен другим экспертам, который дали убедительный ответ – настоящий бриллиант. Женщина до сих пор не вспомнила, откуда у нее появилась драгоценность, но очень рада находке.

«Я бывала на барахолках и покупала различные мелочи. Вероятней всего, камень был куплен именно там», – рассказывает счастливая обладательница бриллианта, которые уже вскоре будет выставлен на торги.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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