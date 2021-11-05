Дмитрий Маликов признался, как уживается с женой тридцать лет

Певец Дмитрий Маликов рассказал о семейной жизни. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался об отношениях с женой Еленой Изаксон, которая старше его на семь лет. «Мы так давно вместе, что уже просто срослись. С 1992 года. У нас в следующем году будет 30 лет нашей совместной жизни. Разница в возрасте не имеет значения», сказал Дмитрий Маликов.Дмитрий Маликов с женой и дочкой Как отметил Маликов, в отношениях имеют значения чувства, эмоции, взаимопонимание и взаимопроникновение. «Чтобы было хорошо и комфортно друг с другом. Вот это важно», — заметил Дмитрий Маликов. Напомним, что у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон есть совместная дочь Стефания и сын Марк. Кроме того, у Изаксон есть дочь от предыдущих отношений.