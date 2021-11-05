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Дмитрий Певцов считает, что театр «Ленком» скатывается

Дмитрий Певцов считает, что театр «Ленком» скатывается
Актер Дмитрий Певцов высказался о том, что происходит в «Ленкоме». Страсти вокруг театра не утихают. Артисты «Ленкома» открыто выражают недовольство решениями нынешнего руководства — директора Марка Варшавера. Певцов считает, что его второй дом меняется в худшую сторону. Все, кто высказывается о новой политике в театре, говорят, при покойном Захарове было лучше. Такого мнения придерживается и 58-летний артист: «С уходом из жизни и театра нашего Учителя, Мастера, Художника Марка Захарова многое поменялось, как мне кажется, не в лучшую сторону. Впрочем, я могу и ошибаться. Но мне печально, что молниеносно, в течении двух лет исчезли из репертуара все последние постановки Марка Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли Ленкома проводятся массово и без режиссера, без нашей помощи, по видеозаписи», цитирует «Собеседник».
Дмитрий Певцов Певцов так огорчен печальными изменениями «Ленкома», что резко выразился: «Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок». И если с Захаровым он тесно общался и до сих пор относится с огромным уважением к таланту покойного режиссера, то с нынешним директором Марком Борисовичем Варшавером, который занял его пост, отношения исключительно рабочие. Напомним, ранее негативно высказывалась о Варшавере актриса Людмила Поргина. «Мы не предполагали, что будет такой провал и обрыв в жизни «Ленкома», — сетовала 72-летняя вдова Николая Караченцова. Артистка возмущалась: «Меня все спрашивают: «Что происходит? Что происходит?». А то и происходит, что разрушается то, что делал Захаров. Спасти «Ленком» можно только одним способом: отстранить от творческой деятельности директора и назначить художественного руководителя или главного режиссера. Я могу сказать, что хорошего режиссера можно найти. И актриса Саша Захарова (дочь Марка Захарова — прим. «З-ая.ру») могла бы быть художественным руководителем».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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