Дмитрия Дюжева выгнали со светского мероприятия

Актер Дмитрий Дюжев сказал лишнего и угодил в скандал. 43-летний артист и не думал, что его слова могут ранить кутюрье и взволновать общественность. Перед началом показа Дюжев высказался: «Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» Хотя в светских кругах уже давно перешептываются, мол, каждый выход модельера может быть последним, Дмитрию Дюжеву не повезло, что рядом находились сам Юдашкин с женой и другие гости. В итоге звезду «Бригады» попросили покинуть мероприятие. Если публика настроена против актера и дико возмущена его высказыванием, то стилист Лена Червова, которая работала со многими артистами, считает, что Дмитрий — хороший человек. Однако, она не поддерживает слова актера и считает, что ему стоило бы тщательно подумать, прежде чем что-то сказать. «В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине», — поделилась личным мнением Червова WomanHit.ru.Дмитрий Дюжев Напомним, 58-летний Юдашкин борется с раком. Валентин Абрамович тщательно следит за здоровьем, однако жизнь ему продлевают не только медицинские процедуры, а забота жены и дочки, верные друзья и, конечно, работа. Несмотря на обилие идей, Юдашкин размышляет над кандидатурой преемника. «Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше, — заключил кутюрье. — Кому передать? Думаю. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, должен понимать, чем занят. Не тусовка девушек, которые в моде уже лет 10... Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано».