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Две сестры сделали тату со словами из последней записки их отца и растрогали весь интернет

Две сестры сделали тату со словами из последней записки их отца и растрогали весь интернет

В 2021 года две сестры Анна и Абриэль оказались в ситуации, в которой не пожелаешь оказаться и врагу. Отец девушек ушел из жизни ввиду того, что заболел коронавирусом.

Рудольф боролся с коварным заболеванием на протяжении длительного времени, но не смог победить. Напоследок мужчина оставил дочкам записку.

Бумага с последними словами лежала на тумбочке возле его кровати.


«Я очень рад, что смог прожить интересную жизнь».

Когда девочкам передали послание отца, они решили, что именно это фраза будет нанесена на кожу в виде татуировки.


«Сложно найти что-то более важное, чем эти слова. Мы знали, что он любил жизнь и нам очень жаль, что он пожил так мало, – говорит одна из сестер.


Абриэль решила перенести запись так, как она была написана отцом. Анна же решила пойти иным путем.

Она заказала татуировку не подчерком отца, а шрифтом, который получается при печатании на печатной машинке.


«Это лучшее напоминание, чтобы я никогда не забывала, что жизнь – самое ценное, что есть у человека. Он был веселым, благодарным каждому новому дню», – говорят девушки.


Видео с рассказом девушек набрало множество просмотров и комментариев:

«Я не знала, какие же слова могут быть идеальными. Но ваш отец дал ответ на мой вопрос»


«Уверена, ваш папа был добрым человеком. Это тяжелое испытание, держитесь»


«Это заслуживает уважения»

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По материалам: MirFactov

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