Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»

Юрист прокомментировала WomanHit.ru ситуацию с российским бойцом ММА Артуром Кулинским, который жестоко избил свою подругу и сломал ей рукуВот уже несколько дней обсуждается история, как известный российский боец ММА Артур Кулинский жестоко избил свою подругу и сломал ей руку. Сама девушка так описывает эту ситуацию.«27 октября 2021 года, ночью, после предварительной ссоры, я возвращаюсь домой, где меня ждал Артур. С водкой. Пьяный. И с намерением меня убить. Он мне так и сказал: „Я приехал тебя убить. Я тебя так сильно ревную“, — поделилась девушка. — Он затащил меня домой и начал бить меня».Инстаграм Кулинского оказался атакован тысячами подписчиков, которые возмущены тем, что боец поднял руку на хрупкую девушку. Но есть и те, что считает, что, возможно, жертва «сама спровоцировала» Кулинского.Специально для WomanHit.ru юрист Екатерина Гордон, которая занимается этим делом, дала комментарии. «У меня по поводу подобных товарищей позиция очень жесткая. Я считаю, что если ты болен — нужно лечиться, а если здоров и считаешь подобное поведение нормальным, то ты должен сидеть. И „бьет — значит любит“ это какой-то антропоморфизм и присказка очень необразованных и неумных людей. Поэтому этот товарищ должен либо пройти обследование, и, если окажется, что он невменяемый, попросить медицинскую помощь, либо он должен нести ответственность за содеянное. Более того появилась информация, что он был уже ранее судим, и если это рецидивист, то мы будем настаивать на нашей позиции и требовать наказания по всей строгости закона».Также Екатерина Гордон рассказала, что может грозить Кулинскому. «По статье „побои“, если причинён тяжкий вред, а мы в заявлении написали и о предыдущем событии, в котором он сломал ей руку, ей даже поставили железный штифт, и теперь требуется повторная операция, чтобы достать это железо, сейчас рука не функционирует. Учитывая два этих события, ему может грозить до 8 лет лишения свободы».