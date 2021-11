Enjin запустила фонд на $100 млн для создания метавселенной с NFT

Блокчейн-компания Enjin объявила о запуске фонда в размере $100 млн для поддержки разработчиков игр на основе NFT в экосистеме Efinity и ускорения развития создаваемой метавселенной.

