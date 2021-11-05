Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства

Вадим Карасев

4 ноября Россия отпраздновала День народного единства – наряду с Днём России это одна из важнейших дат календаря в нашей стране. В этом году, как и ранее, в этот день во всех регионах проводились праздничные акции и флешмобы, к празднованию присоединились первые лица и знаменитости. Ruposters подобрал 10 наиболее примечательных активностей, состоявшихся сегодня.

Привет из космоса

Для многих россиян день начался с того, что они увидели по телевизору или в сети поздравление, исходящее со сравнительно недалёкого, но практически недосягаемого объекта – Международной космической станции.

"Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины. Будьте здоровы и берегите своих близких", – обратился к соотечественникам космонавт Петр Дубров.

Кулинария

В День народного единства вспоминают не только исторические события, но и богатство кулинарных традиций народов России – где ещё так наглядно отражено всё разнообразие этносов нашей страны? Удмуртский коллектив "Бурановские бабушки" принял участие в фестивале "Кухни народов России" и показал зрителям настоящий мастер-класс.

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Молодая гвардия

Активисты "Молодой гвардии Единой России" отметились различными акциями в ряде городов России. Если в Кирове они раздавали ленточки-триколоры и брошюры с историей праздника, то в Кузбассе решили сочетать приятное с полезным – горожанам вручили около 1500 многоразовых антиковидных масок с национальной символикой. Людям напомнили не только о празднике, но и о необходимости соблюдения эпидемиологических требований для скорейшей победы над вирусом.



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Военный патриотизм

Во Владивостоке 4 ноября прошел военно-патриотический фестиваль с участием реконструкторов – они, в частности, показали, как выглядело снаряжение и вооружение бойцов РККА в годы Великой Отечественной войны, а также Белой армии в Гражданской войне. Нашлось место и достижениям современного оборонпрома: посетителям продемонстрировали роботизированный комплекс "Платформа-М". Все желающие могли позаниматься военно-прикладными упражнениями, в т.ч. пострелять в тире.



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Волонтёры Победы

Масса мероприятий была проведена организациями по линии Росмолодёжи или при поддержке этого ведомства. Так, движение "Волонтёры Победы" выпустило ролик, обращённый ко всем народам и национальностям России, чтобы сказать им спасибо. В целом ряде регионов прошли акции "Марафон наций", "Добрые сказки", "Родные рецепты", "Мы едины, мы непобедимы" – их участники незабываемо провели время и напомнили соотечественникам о том, в какой большой и уникальной стране мы живём.

Культура

Финалисты арт-кластера "Таврида" представили новое открытое театральное пространство "Арт-платформа". В событии приняли участие глава департамента культуры Москвы, признанные театральные деятели и руководители. Зрителям показали презентации 10 проектов в разных жанрах.

Памятники Невскому

В Ленинградской области, в Никольском монастырском скиту 4 ноября торжественно открыли памятник-бюст святому благоверному князю Александру Невскому. Это точная копия бюста работы скульптора Анатолия Дементьева, установленная в сентябре возле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Неподалеку находится средневековая крепость Копорье, отвоеванная именно Невским.

"Никольский скит Александро-Невской Лавры – один из ведущих духовных центров северо-запада России. Он тесно связан с именем Александра Невского. Через эти земли полководец проходил, направляясь на нарвский рубеж, чтобы остановить вторжение крестоносцев в 1256 году", – отметили в пресс-службе правительства региона.

К слову, накануне, в преддверии праздника другой памятник Невскому был открыт на Кубани, в Ейске.

Автопробеги

Во Владимирской области "Молодая гвардия" организовала областной автопробег – колонна из 20 автомобилей с флагами прибыла в Суздаль, ее участники возложили цветы к памятнику Александру Невскому. Аналогичное мероприятие состоялось в Ивановской и Костромской областях.

"Очень много людей, когда мы ехали по улицам, приветствовали, сигналили – встречали очень позитивно. Такой автопробег мы организуем и впервые и надеемся, что такое мероприятие теперь станет традицией, потому что это еще одна возможность почувствовать нашу общность и сплоченность. В этот праздник мы отдаем дань многовековым традициям народов России. Именно единство россиян является основой для развития нашего государства", – рассказал глава Костромского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Максим Черствов.



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Мы вместе

Во время праздника, тем более такого, нельзя забывать о взаимовыручке и волонтерстве. В Чите сегодня прошла очередная акция взаимопомощи #МыВместе – компания "Читинские ключи" передала моностационару первой городской клинической больницы 4,5 т питьевой воды. Замдиректора фирмы Елена Реутская назвала это святой обязанностью, в мероприятии участвовали также губернатор Александр Осипов и глава заксобрания Юрий Кон.

В Прикамье волонтеры регионального штаба #МыВместе сегодня возобновили свою работу и снова помогают пожилым людям, находящимся в режиме строгой самоизоляции. Они доставляют им лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Такие же решения были приняты координаторами акции в Ханты-Мансийске, Ростовской области, Тамбовской области и не только.



Президент

Для Владимира Путина сегодняшний праздник имеет немалое значение – за всё своё время пребывания во главе страны он приложил колоссальные усилия для того, чтобы хрупкий мир превратился в монолитное единство. И тем символичнее, что в этот день он направился с рабочей поездкой в Севастополь. Президент возложил цветы к памятнику в честь окончания Гражданской войны.

"День народного единства прямо связан с одним из драматических периодов в истории нашей страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого и избавился от интервентов, захватчиков и предателей", – обратился он к россиянам.

Путин: В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Мемориал в Севастополе служит знаком того, что России помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то не находились pic.twitter.com/tn9IWNoVkG

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 4, 2021