FTX, Lightspeed и Solana Ventures учредили фонд на $100 млн для поддержки блокчейн-игр

Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners и FTX объявили о создании фонда в размере $100 млн для инвестирования в стартапы, разрабатывающие блокчейн-игры. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Предположительно, в рамках инициативы финансовую поддержку получат команды, которые интегрируют существующие и создаваемые игры в сеть Solana. Это позволит создавать внутриигровую экономику на основе NFT и блокчейн-платежей.

Сотрудничество уже привело к первым инвестициям: FTX и Lightspeed возглавили раунд финансирования в размере $21 млн для игровой студии Faraway.

https://twitter.com/amytongwu/status/1456309867266859008

"У игр есть огромная возможность привести в Web 3.0 миллиард пользователей. Высокопроизводительные блокчейны, как Solana, способны предоставить геймерам те возможности, которые они ожидают от Web 2.0, но уже с преимуществами децентрализованных систем", — заявила партнер Lightspeed Эми Ву.

5 ноября о запуске фонда на $100 млн для поддержки производителей игр для своей экосистемы объявила блокчейн-компания Enjin. Фирма намерена создать метавселенную — виртуальный мир для пользователей.

https://forklog.com/pobeg-iz-realnosti-dolgij-put-ot-multipleera-do-metavselennoj/

Эта концепция привлекла всеобщее внимание, когда реализацию подобного решения анонсировал Марк Цукерберг. Facebook провела ребрендинг в Meta, а ее глава назвал метавселенную "следующим рубежом" для компании.

Напомним, в ноябре NFT-проект The Sandbox привлек $93 млн на создание метавселенной.

Компания Sfermion создала фонд на $100 млн для поддержки подобной инициативы. Инвесторами в него выступили миллиардер Алан Ховард, Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, Марк Андриссен и другие.