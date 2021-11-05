Гадание на тайного поклонника

Вадим Карасев

Узнать о том, есть ли тайный поклонник, можно с помощью простого гадания на игральных картах. С их помощью удастся определить, испытывает ли он сильные чувства и будут ли отношения крепкими.

Гадания на любовь пользуются популярностью, и с их помощью многие находят свою судьбу. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают погадать на тайную любовь, чтобы узнать о том, есть ли у них поклонник или поклонники, которые остаются в тени, боясь проявить активность.

Как погадать на тайного поклонника

Для гадания потребуется: новая или гадальная колода карт, не бывавшая в чужих руках, и свободное время. Карты перебирают, оставляя королей, тузы и валетов, и тасуют, приговаривая: «Тайное явным становится, карты не врут, ответы дают. Кто в меня тайно влюблен, узнаю, его намерения распознаю». После этого наугад вытягивают карту и сверяются с толкованием.

Значение выпавшей карты

— поклонник в скором времени проявит себя и позовет на свидание. Его намерения серьезны.— тайный поклонник стесняется своих чувств, но в ближайшее время даст о себе знать, послав весточку.— ухажер не свободен, но его отношения скоро завершатся, и он будет ухаживать открыто.— тайный поклонник зациклен на гадающем, однако отношения с ним будут неудачными или токсичными.— поклонник старше, и его действия осторожны. Встреча с ним будет неожиданной, но приятной.— тайный поклонник испытывает скорее отеческие чувства, которые не станут началом романа.— тайный поклонник доставит множество хлопот, и встреча с ним нежелательна.— тайный поклонник будет докучать, и его внимание будет доставлять проблемы.— скорая встреча и приглашение на свидание.— ветреный молодой человек, с которым нет общего будущего.— настойчивый поклонник, который сможет доказать свои серьезные намерения.— встреча с тайным поклонником произойдет в ближайшую неделю.