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Гарик Харламов выставил жесткие условия бывшей жене для передачи ей дома

Гарик Харламов выставил жесткие условия бывшей жене для передачи ей дома
Стало известно, на каких условиях артист Гарик Харламов отдал жене свой трехэтажный особняк.   Актриса развелась с 40-летним Гариком Харламовым в прошлом году. Бывший муж отписал 33-летней Кристине Асмус половину недвижимости, но при этом кинозвезде пришлось выполнить его требование. Теледива и резидент Comedy Club расстались год назад после шести лет брака. У бывших супругов растет 7-летняя дочь Анастасия. Экс-возлюбленные расстались без взаимных претензий и стараются поддерживать общение ради ребенка. После развода звезда сериала «Интерны» осталась жить в роскошном особняке на Рублевке стоимостью 100 миллионов, а Гарик переехал в московскую квартиру. Бывший муж Асмус продолжает полностью оплачивать учебу дочери в элитной школе «Президент» и выделяет средства на содержание домашнего персонала. Половина особняка теперь принадлежит Кристине.
Гарик Харламов с бывшей женой Асмус иногда шутит на тему развода. Звезда потроллила бывшего мужа во время пикантной фотосессии в ванне. Кристина иронично отметила, что ей удалось отсудить у Харламова имущество, не имея пышной груди. На самом деле актриса вынуждена соблюдать жесткое условие, которое поставил ей бывший муж. Знакомые Кристины признались, что Харламов запретил ей приводить в дом мужчин. Шоумен мотивировал это не ревностью, а желанием сохранить психику дочери, которая очень любит отца, сообщает «КП». Асмус согласилась на это требование и соблюдает его. Соседи подтвердили, что кинодива не устраивает дома свиданий. Тем не менее, Кристина недавно призналась, что у нее есть избранник. Звезда фильма «Текст» рассказала, что познакомила возлюбленного с родными, но не собирается его показывать широкой публике. Гарик тоже обрел личное счастье. Исполнитель главной роли в сериале «Гусар» закрутил роман с партнершей по съемочной площадке Екатериной Ковальчук. Отношения влюбленных развиваются стремительно: Ковальчук и Харламов живут вместе. Артисты не стесняются демонстрировать чувства на публике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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