Гарик Харламов выставил жесткие условия бывшей жене для передачи ей дома

Стало известно, на каких условиях артист Гарик Харламов отдал жене свой трехэтажный особняк. Актриса развелась с 40-летним Гариком Харламовым в прошлом году. Бывший муж отписал 33-летней Кристине Асмус половину недвижимости, но при этом кинозвезде пришлось выполнить его требование. Теледива и резидент Comedy Club расстались год назад после шести лет брака. У бывших супругов растет 7-летняя дочь Анастасия. Экс-возлюбленные расстались без взаимных претензий и стараются поддерживать общение ради ребенка. После развода звезда сериала «Интерны» осталась жить в роскошном особняке на Рублевке стоимостью 100 миллионов, а Гарик переехал в московскую квартиру. Бывший муж Асмус продолжает полностью оплачивать учебу дочери в элитной школе «Президент» и выделяет средства на содержание домашнего персонала. Половина особняка теперь принадлежит Кристине.Гарик Харламов с бывшей женой Асмус иногда шутит на тему развода. Звезда потроллила бывшего мужа во время пикантной фотосессии в ванне. Кристина иронично отметила, что ей удалось отсудить у Харламова имущество, не имея пышной груди. На самом деле актриса вынуждена соблюдать жесткое условие, которое поставил ей бывший муж. Знакомые Кристины признались, что Харламов запретил ей приводить в дом мужчин. Шоумен мотивировал это не ревностью, а желанием сохранить психику дочери, которая очень любит отца, сообщает «КП». Асмус согласилась на это требование и соблюдает его. Соседи подтвердили, что кинодива не устраивает дома свиданий. Тем не менее, Кристина недавно призналась, что у нее есть избранник. Звезда фильма «Текст» рассказала, что познакомила возлюбленного с родными, но не собирается его показывать широкой публике. Гарик тоже обрел личное счастье. Исполнитель главной роли в сериале «Гусар» закрутил роман с партнершей по съемочной площадке Екатериной Ковальчук. Отношения влюбленных развиваются стремительно: Ковальчук и Харламов живут вместе. Артисты не стесняются демонстрировать чувства на публике.