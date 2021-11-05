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Герой дня: Этот пес спас больше 100 коал во время лесных пожаров и получил заслуженную награду за огромную помощь

Герой дня: Этот пес спас больше 100 коал во время лесных пожаров и получил заслуженную награду за огромную помощь

Медведь – кличка австралийского пса, который удостоился чести стать обладателем ценной награды – золотая медаль была подарена собаке фондом IFAW. Медведь принимал участие в операции по спасению коал во время пожаров в период с 2019 по 2020 год.

Это единственное животное в Австралии, которое обучено распознавать коал по запаху. Он определяет их по запаху шерсти и продуктов жизнедеятельности.

Используя эту уникальную особенность, волонтеры, могли находит и помогать бедным животным, оказавшимся в беде.

Фото из инстаграма bearthekoaladog

Шесть лет назад он был передан в приют владельцами, так как их не устраивала энергичность питомца, а также некоторые моменты в поведении.

Фото: IFAW

Однако на Медведя обратили внимания спасатели, которые обучили его искать коал и других зверей в лесах. Кроме золотой медали пса наградили вкусными лакомствами и игрушками.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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