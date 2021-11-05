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Голландский суд отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа

Голландский суд отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вернул на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России, передает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Как уточняется, суд удовлетворил одно из оснований российской стороны для апелляции, остальные были отклонены.

В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около $50 млрд трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение.

В решении ВС подчеркивается, что судьи апелляционного суда при вынесении предыдущего решения ошибочно отклонили аргумент российской стороны о возможном мошенничестве собственников компании.

Международный третейский арбитраж в Гааге в 2014 году пришел к выводу, что РФ незаконно национализировала ЮКОС, и присудил компенсацию бывшим акционерам компании. Основатель Михаил Ходорковский в список истцов не входил.

В декабре 2020 года Конституционный суд РФ разрешил правительству не выплачивать компенсацию истцам по делу ЮКОСа.

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По материалам: uposters.ru

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