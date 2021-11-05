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Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox

Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox


При подключении к игровой приставке Xbox клавиатуры, можно использовать различные комбинации клавиш для быстрого перехода к действиям, которые привычно делать с геймпада (и не только для этого). Ведущий инженер Xbox Эден Мари опубликовала в Twitter неполный список действий, которые можно выполнить на Xbox при подключении клавиатуры.

Она описала следующие действия:



Win+X (удерживать) – меню питания или действие при уведомлении.



Win+Backspace – вернуться назад.



Win+M — меню.



Win+V — просмотр.



Win+F — обратная связь (требуется Insider Hub).



Win+I — настройки.



Win+S — поиск (только для инсайдеров).



Win+U — настройки специальных возможностей.

Отдельно на сайте Microsoft можно найти список горячих клавиш для Xbox, связанных со специальными возможностями.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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