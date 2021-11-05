Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox
При подключении к игровой приставке Xbox клавиатуры, можно использовать различные комбинации клавиш для быстрого перехода к действиям, которые привычно делать с геймпада (и не только для этого). Ведущий инженер Xbox Эден Мари опубликовала в Twitter неполный список действий, которые можно выполнить на Xbox при подключении клавиатуры.
Она описала следующие действия:
Win+X (удерживать) – меню питания или действие при уведомлении.
Win+Backspace – вернуться назад.
Win+M — меню.
Win+V — просмотр.
Win+F — обратная связь (требуется Insider Hub).
Win+I — настройки.
Win+S — поиск (только для инсайдеров).
Win+U — настройки специальных возможностей.
Отдельно на сайте Microsoft можно найти список горячих клавиш для Xbox, связанных со специальными возможностями.
An (incomplete) Xbox keyboard shortcut cheatsheet:— Eden Marie (@neonepiphany) November 5, 2021
Win: guide
Win+X (hold): power menu, or act on notification
Win+Backspace: navigate back
Win+M: menu
Win+V: view
Win+F: feedback (needs Insider Hub)
Win+I: settings
Win+S: search (Insiders only)
Win+U: accessibility settings