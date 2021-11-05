Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox





При подключении к игровой приставке Xbox клавиатуры, можно использовать различные комбинации клавиш для быстрого перехода к действиям, которые привычно делать с геймпада (и не только для этого). Ведущий инженер Xbox Эден Мари опубликовала в Twitter неполный список действий, которые можно выполнить на Xbox при подключении клавиатуры.

Она описала следующие действия:

Win+X (удерживать) – меню питания или действие при уведомлении.Win+Backspace – вернуться назад.Win+M — меню.Win+V — просмотр.Win+F — обратная связь (требуется Insider Hub).Win+I — настройки.Win+S — поиск (только для инсайдеров).Win+U — настройки специальных возможностей.

Отдельно на сайте Microsoft можно найти список горячих клавиш для Xbox, связанных со специальными возможностями.

An (incomplete) Xbox keyboard shortcut cheatsheet:



Win: guide

Win+X (hold): power menu, or act on notification

Win+Backspace: navigate back

Win+M: menu

Win+V: view

Win+F: feedback (needs Insider Hub)

Win+I: settings

Win+S: search (Insiders only)

Win+U: accessibility settings — Eden Marie (@neonepiphany) November 5, 2021



