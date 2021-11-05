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Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах DarkSide

Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах DarkSide


Госдепартамент США предложил вознаграждение за информацию, позволяющую установить личности участников хакерской группировки DarkSide.


За сведения об организаторах и руководителях DarkSide американские власти готовы заплатить до $10 млн.


Кроме того, Госдеп предложил до $5 млн за данные, способствующие аресту лиц, причастных к атаке с использованием вымогательского ПО DarkSide на компанию Colonial Pipeline. 


Напомним, в мае 2021 года хакеры атаковали Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом около 45% населения Восточного побережья США. Из-за взлома работа трубопровода была нарушена.


По данным СМИ, за возвращение украденных данных компания заплатила злоумышленникам 75 ВТС. Вскоре после этого группировка объявила о прекращении своей деятельности. 


В июне Федеральное бюро расследований США вернуло большую часть выплаченного выкупа. Как именно ведомство получило доступ к биткоин-кошельку вымогателей, не сообщается. 


В октябре специалисты обнаружили, что с кошельков хакеров, на которые поступили средства после атаки на Colonial Pipeline, начали выводить биткоины. 


https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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