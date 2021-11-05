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Игра 35MM про постапокалиптическую Россию доберется до Xbox

Игра 35MM про постапокалиптическую Россию доберется до Xbox


Уже несколько лет в Steam доступна игра 35MM от российских разработчиков. Она вышла в цифровом магазине игр для PC еще в мае 2016 года. Это история про постапокалиптическую Россию, которая рассказывает о двух путниках (игра одиночная), путешествующих по миру, опустошенному эпидемией. Практически все население уничтожено, а главные герои должны выжить. Они будут искать припасы, выполнять задачи, находить секреты.

Объявлено, что игра 35MM доберется до приставок Xbox, Playstation и Switch. Поколения консолей, на которых выйдет проект, пока не указывается. Релиз назначен на начало 2022 года, без точной даты.

Ниже можно видеть новый трейлер, который авторы игры 35MM посвятили скорому выходу проекта на приставках. Как отмечают создатели, консольная версия проекта получит графические улучшения и фоторежим.


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По материалам: Новости Xbox One и Xbox Series X

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