Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей

Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей

Несколько дней назад в полицию обратился работник пиццерии. Он рассказал полицейским, что мошенница похитила у него 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из интернет-сайтов мужчина нашел объявление, в котором предлагалось свидание с почасовой оплатой. Он позвонил по указанному номеру, по просьбе собеседницы отправился к банковскому терминалу и перевел на указанный ей счет три тысячи рублей, рассчитывая на двухчасовое общение. Однако после этого девушка заявила о необходимости оплаты «страховки», обещая в последующем вернуть сумму. Следуя ее указаниям, работник общепита двумя платежами перевел еще семь и десять тысяч рублей. Получив деньги, незнакомка перестала отвечать на звонки.

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские установили, что аферистка разговаривала с заявителем по номеру телефона, зарегистрированному в Пензенской области.

Всего с начала этого года по аналогичной схеме в Иркутской области обмануты не менее 12 мужчин, у которых суммарно похищено 430 тысяч рублей. С начала этого года аналогичные происшествия случались в Иркутске, Братске и Слюдянке. В большинстве случаев мужчины переводили злоумышленницам от пяти до 45 тысяч рублей, а москвич, в феврале этого года оказавшийся в Слюдянке, перевел мошенникам более 230 тысяч рублей.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Новолуние и перигей Луны 5 ноября 2021 года: что этот день принесет Знакам Зодиака
Новолуние и перигей Луны 5 ноября 2021 года: что этот день принесет
"Молодежка ОНФ" создала межнациональные группы быстрого реагирования для борьбы с коронавирусом
"Молодежка ОНФ" создала межнациональные группы быстрого
Децентрализованный поисковик для Web 3.0 запустят на конференции в Лиссабоне
Децентрализованный поисковик для Web 3.0 запустят на конференции в
4 ноября отмечается День «Мужчины готовят ужин»
4 ноября отмечается День «Мужчины готовят ужин»
Тофаларский заказник ищет инспекторов и волонтеров
Тофаларский заказник ищет инспекторов и волонтеров
Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей
Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч
Россия – это когда вместе теплее. Лучшие видео, выпущенные специально ко Дню народного единства
Россия – это когда вместе теплее. Лучшие видео, выпущенные специально
Лучшие комедии 90-х
Лучшие комедии 90-х
Подборка странных и диковинных вещей, которые удивили пользователей
Подборка странных и диковинных вещей, которые удивили пользователей
В CША появится самый большой в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере
В CША появится самый большой в мире район из домов, напечатанных на
Лучшие обряды на растущую Луну с 6 по 18 ноября 2021 года
Лучшие обряды на растущую Луну с 6 по 18 ноября 2021 года
В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о присвоении профессии водителя
В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о

Топ на сегодня

Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»

Еще по теме

Житель Екатеринбурга отсудил 150 тысяч рублей за вздувшийся телефон
Мужчина нашел в приемнике банкомата 100 000 рублей
В Петербурге неизвестный украл у пенсионера 430 тысяч рублей
Притворившийся девушкой омич развел казаха на деньги, пригласив в кальянную