Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей

Несколько дней назад в полицию обратился работник пиццерии. Он рассказал полицейским, что мошенница похитила у него 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из интернет-сайтов мужчина нашел объявление, в котором предлагалось свидание с почасовой оплатой. Он позвонил по указанному номеру, по просьбе собеседницы отправился к банковскому терминалу и перевел на указанный ей счет три тысячи рублей, рассчитывая на двухчасовое общение. Однако после этого девушка заявила о необходимости оплаты «страховки», обещая в последующем вернуть сумму. Следуя ее указаниям, работник общепита двумя платежами перевел еще семь и десять тысяч рублей. Получив деньги, незнакомка перестала отвечать на звонки.

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские установили, что аферистка разговаривала с заявителем по номеру телефона, зарегистрированному в Пензенской области.

Всего с начала этого года по аналогичной схеме в Иркутской области обмануты не менее 12 мужчин, у которых суммарно похищено 430 тысяч рублей. С начала этого года аналогичные происшествия случались в Иркутске, Братске и Слюдянке. В большинстве случаев мужчины переводили злоумышленницам от пяти до 45 тысяч рублей, а москвич, в феврале этого года оказавшийся в Слюдянке, перевел мошенникам более 230 тысяч рублей.