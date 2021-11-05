Японская модель показала, как, на самом деле, выглядят снимки до того, как мы выкладываем их в Instagaram
Сегодня, 02:56
Мы уже давно знаем, что фотографии, которые мы видим в Instagram, на самом деле не отражают правду. Японская модель Виена предпочла честность и поделилась с нами забавными предысториями собственных фотографий. Давайте вместе разберемся в забавных моментах реалити-сериала!
1. Снимок с самолета
2. Цена идеальной фотографии
3. В жизни приходится быть гораздо бдительнее
4. Поднимите руки те, кто пек свой хлеб во время карантина
5. Даже утром я похоже на принцессу
6. После душа
7. Зимняя фотосессия не всегда проходит гладко
8. Секрет удачного селфи
9. Позировать в гамаке немного сложно ...
10. Все, без исключеия, втягивают живот для снимка
11. Не верьте даже видео с макияжем
12. Ни минуты покоя для блогера
13. На какое их этих фото у бассейна похоже ваше?
14. Не так просто сделать хороший снимок в спортзале
15. Совсем не легче поймать удачный кадр с подругой детства
16. Видите разницу в цвете кожи?
17. Утром невозможно выглядеть хорошо, согласитесь?
18. Как сделать удачное селфи, лежа на подушке, когда лицо "стекает" вниз?
19. В Инстаграм и в жизни
20. Бонус: Лайфхак, как сделать снимок на паспорт
По материалам: Юмор