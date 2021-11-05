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Японская модель показала, как, на самом деле, выглядят снимки до того, как мы выкладываем их в Instagaram

Японская модель показала, как, на самом деле, выглядят снимки до того, как мы выкладываем их в Instagaram

Мы уже давно знаем, что фотографии, которые мы видим в Instagram, на самом деле не отражают правду. Японская модель Виена предпочла честность и поделилась с нами забавными предысториями собственных фотографий. Давайте вместе разберемся в забавных моментах реалити-сериала!

1. Снимок с самолета

2. Цена идеальной фотографии

3. В жизни приходится быть гораздо бдительнее

4. Поднимите руки те, кто пек свой хлеб во время карантина

5. Даже утром я похоже на принцессу

6. После душа

7. Зимняя фотосессия не всегда проходит гладко

8. Секрет удачного селфи

9. Позировать в гамаке немного сложно ...

10. Все, без исключеия, втягивают живот для снимка

11. Не верьте даже видео с макияжем

12. Ни минуты покоя для блогера

13. На какое их этих фото у бассейна похоже ваше?

14. Не так просто сделать хороший снимок в спортзале

15. Совсем не легче поймать удачный кадр с подругой детства

16. Видите разницу в цвете кожи?

17. Утром невозможно выглядеть хорошо, согласитесь?

18. Как сделать удачное селфи, лежа на подушке, когда лицо "стекает" вниз?

19. В Инстаграм и в жизни

20. Бонус: Лайфхак, как сделать снимок на паспорт

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По материалам: Юмор

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