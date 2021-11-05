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Юлия Барановская призналась, что испытывает к Андрею Аршавину

Юлия Барановская призналась, что испытывает к Андрею Аршавину
41-летняя телеведущая Юлия Барановская рассказала о чувствах к отцу своих детей, футболисту Андрею Аршавину. Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин прожили в незарегистрированном браке 9 лет. В 2013 году супруги расстались. Аршавин оставил Юлию беременную с двумя детьми на руках, уйдя к журналистке Алисе Казьминой. Барановская тогда не знала, как ей жить дальше. Тем не менее, спустя много лет после этого случая Юлия с уверенностью говорит, что очень благодарна своему бывшему возлюбленному за то, что он ее оставил, и дал возможность быть счастливой. По словам телеэвезды, сама бы она ни за что не решилась на такой отчаянный поступок, что бы ни произошло к их отношениях.
Юлия Барановская с детьми «Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — поделилась многодетная мама в эфире программы «Быть человеком». Сейчас Юлия счастлива со своими детьми. Она добилась успеха и теперь востребованная ведущая на главном телеканале страны. Кроме того, не так давно  она стала обладательницей уютного и большого загородного дома. Барановская, несмотря на предательство близкого человека, не утратила веру в любовь и твердо уверена в том, что выйдет замуж и будет счастлива в браке. Что касается Казьминой, то ее состояние — куда хуже, чем у Юлии. У женщины аутоиммунное заболевание, которое вызывает некроз тканей. Из-за этого у журналистки провалился нос, а также ухудшилось общее состояние здоровья.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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