Кабмин продлил до конца года розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19

10:53 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

Правительство продлило проведение розыгрыша по 100 тысяч рублей среди россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса до 31 декабря. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что лотерею проведут с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи, в нём смогут принять участие россияне старше 18 лет. Всего будет определена одна тысяча победителей, каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

В Правительстве отметили, что два дополнительных тиража позволят увеличить число победителей до двух тысяч человек.

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Номера победивших сертификатов публикуют на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Кроме того, победителей уведомляют с помощью личного кабинета на портале госуслуг и push-уведомлений. Денежные призы будут зачислять на карты «Мир». Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса планируют внести в национальный календарь прививок, при этом она останется добровольной. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

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