Кабмин утвердил порядок выделения субсидий для банков-участников социальных инвестпроектов

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Светлана Заверняева

Банк теперь вправе изменить процентную ставку с льготной на рыночную. Но субсидию за период действия рыночной ставки кредитным организациям предоставлять не будут. Новый порядок субсидирования банков — участников социальных инвестпроектов вступает в силу 5 ноября.

Документ вносит изменения в постановление кабмина № 2390, которым утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения.

По новым правилам банкам разрешается изменить процентную ставку с льготной на рыночную в случае нарушения заёмщиком целевого назначения кредита, а также обязательств кредитного договора или невыполнения заёмщиком обязательств по уплате основного долга и процентов. Изменить ставку банки смогут, подписав с заёмщиком допсоглашение, которым продлевается срок действия кредитного договора. При этом субсидию за период действия рыночной ставки кредитным организациям предоставлять не будут.

Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

Также документом изменен список документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе. Теперь дополнительно потребуется представить прогноз кредитования заемщиков на текущий, очередной финансовый год и плановый период.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

#банки #ипотека #кредиты

164