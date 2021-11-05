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Кабмин утвердил порядок выделения субсидий для банков-участников социальных инвестпроектов

Кабмин утвердил порядок выделения субсидий для банков-участников социальных инвестпроектов

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Светлана Заверняева



Банк теперь вправе изменить процентную ставку с льготной на рыночную. Но субсидию за период действия рыночной ставки кредитным организациям предоставлять не будут. Новый порядок субсидирования банков — участников социальных инвестпроектов вступает в силу 5 ноября.

Документ вносит изменения в постановление кабмина № 2390, которым утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения.

По новым правилам банкам разрешается изменить процентную ставку с льготной на рыночную в случае нарушения заёмщиком целевого назначения кредита, а также обязательств кредитного договора или невыполнения заёмщиком обязательств по уплате основного долга и процентов. Изменить ставку банки смогут, подписав с заёмщиком допсоглашение, которым продлевается срок действия кредитного договора. При этом субсидию за период действия рыночной ставки кредитным организациям предоставлять не будут.

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Также документом изменен список документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе. Теперь дополнительно потребуется представить прогноз кредитования заемщиков на текущий, очередной финансовый год и плановый период.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#банки #ипотека #кредиты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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