Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Есть разные точки зрения по вопросу, стоит ли вообще заниматься мойкой двигателя. Одни автолюбители уверены, что делать это периодически необходимо, другие – что это чревато опасными последствиями для сердца авто. Особенно это волнует владельцев современных ТС с их деликатной электроникой и многочисленными датчиками. Для адептов первой теории неизменно актуальна проблема, как помыть двигатель автомобиля самостоятельно и не лучше ли обратиться за этим к профессионалам.





Когда необходимо мыть двигатель автомобиля

У производителей техники нет никаких рекомендаций на эту тему: вопрос остается на усмотрение владельца машины. Здесь все зависит от интенсивности эксплуатации и профилактических мероприятий. Эксперты технического сервиса уверены, что есть только один правильный ответ на вопрос, нужно ли мыть двигатель автомобиля. Хотя бы раз в год подкапотное пространство нуждается в очистке, и для этого необязательно применять воду и специальные приспособления.

В некоторых случаях это просто необходимо:

Авто неоднократно совершало поездки по бездорожью, в моторном отсеке скопилась мокрая глина и жидкая грязь, которые вызывают перегрев мотора и мешают работе вентиляторов в системе охлаждения. На электрических разъемах могут быть окисления, вызванные влажностью или мокрой грязью, которые проще обнаружить и устранить на чистых узлах, тем более что они могут влиять на работу электрического оборудования. Чистый мотор позволяет увидеть потеки технических жидкостей и масел, своевременно устранить неисправность. Если есть проблемы с работой двигателя, можно попытаться очистить его самостоятельно, но лучше это делать только тем, кто разбирается в технике. Это поможет выявить поломку и определить причину.

В. Яворский, директор автосервиса: «Нет никаких сомнений, что периодическая очистка, выполненная профессионалами, необходима. Двигатель моют далеко не всегда водой: используются автопылесосы и специальные жидкости. Некоторые автомобилисты уверены, что мойка обязательна перед продажей, но это обычно вызывает у покупателя настороженность – он может подумать, что таким образом пытаются скрыть недочеты».





Плюсы и минусы мойки двигателя

Решение, можно ли мыть двигатель автомобиля, владелец авто принимает самостоятельно, поэтому ряды сторонников и противников процедуры постоянно пополняются. К минусам относят:

возможность отказа многочисленных электроприборов;

необходимость закрывать от попадания воды не только привычные узлы (трамблер, генератор и катушку зажигания), но и другие исполнительные механизмы, и установленные датчики;

риск попадания влаги в узлы: это может привести к поломке через некоторое время, когда первопричина уже забудется.

Любому автовладельцу периодически приходится заглядывать под капот, и в городских условиях помыть после этого руки сложно, а значит, грязь попадет в салон и на одежду. А значит, после мойки двигателя, кроме ухоженного внешнего вида подкапотного пространства, он получает возможность контроля за исправностью, потенциальной утечкой моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Увеличивая теплоотдачу мотора, окаменевшие отложения могут не только вызвать перегрев, но и ускорить процесс его износа. Очистка предупреждает эти негативные явления.

В. Хазин, дилер по продаже автомобилей: «Уверен, что периодическая очистка не приносит ничего, кроме положительных моментов. Но не могу дать гарантии, что вода или пар абсолютно безопасны».





Как подготовить двигатель к мойке

Рекомендации, как безопасно помыть двигатель автомобиля, начинаются с использования пылесоса и специальных средств. Нередко можно услышать упоминания о том, что просто было навести порядок только в советских автомобилях. Сейчас эксперты составляют целый список действий, заранее оговаривая, что они могут не спасти от последствий – например, отключение аккумулятора приведет к необходимости повторного ввода кода от автомагнитолы.

Что нужно сделать перед мойкой двигателя:

пропылесосить моторный отсек;

убрать все детали, которые поддаются этому в домашних условиях;

демонтировать пластмассовую накладку и поводки дворников;

труднодоступные места укрыть полиэтиленом или фольгой и надежно зафиксировать клейкой лентой;

снять клеммы с аккумулятора, а еще лучше вынуть его полностью.

Правильное мытье, по мнению экспертов, – это пульверизатор, кисточка и отжатая губка, а не шланг для полива и даже не специальное приспособление. Помыть двигатель автомобиля самостоятельно «керхером» невозможно и чревато опасными последствиями. Некоторые эксперты допускают применение мойки высокого давления, но только для пластмассового щитка над дворниками и других деталей, в которых нет проводов, датчиков и прочих уязвимых сегментов.





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Как высушить мотор

Оптимистически настроенные доморощенные эксперты уверяют, что, если мыть моторный отсек летом, вода сама высохнет на жарком воздухе, или рекомендуют использовать бумажные полотенца, чтобы тщательно вытирать ими разъемы и контакты.

Есть советы использовать мощный фен, например, строительный, ветошь из натуральной ткани, бытовой вентилятор. Общее мнение – нужно добиться максимального устранения даже мельчайших частичек влаги.





Стоит ли мыть двигатель на сервисе

Мнения и здесь неоднозначны: противники водной очистки уверены, что эта процедура – просто средство отъема денег у клиента, и решаться на нее не стоит. В подтверждение приводится табличка об отсутствии ответственности за потенциальные неполадки после ее проведения.

Другие считают, что правильно мыть двигатель автомобиля на автомойке – там есть все необходимые технические приспособления («керхер» и сушка, специальные моющие составы).

По поводу очистки радиатора вообще рекомендуют обращаться в сервисы, которые обслуживают кондиционеры. Это актуально после зимнего сезона, в крупных городах, где снег посыпают химическими смесями против гололеда или после дождливой осени, если приходилось выезжать на загородное бездорожье.





Как правильно мыть двигатель – не совершаем ошибок

Есть две категории инструкций от допускающих возможность мытья моторного отсека струей воды и тех, кто уверен, что очистка должна проводиться специальными средствами, без шланга и «керхера». В первом случае необходимо снять все, что только можно вымыть отдельно, во втором – использовать щетки, кисточки, пылесос и специальные составы.

Предпочтительнее удалить загрязнения всухую, затем снять пластик и вымыть его отдельно, доступные поверхности протереть ветошью, используя при этом средства для сухой мойки.

В некоторых источниках утверждают, что нынешняя система защиты позволяет использовать воду, потому что электронные разъемы защищены вкладышами, а электроника – компаундами. Однако это не отменяет необходимости позаботиться о дополнительной подстраховке, чтобы не допустить намокания.





Инструкция: как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Из инструментов понадобятся:

губка с мягкой и жесткой стороной;

хлопковая ветошь;

не жесткая щетка;

зубная щетка (для проникновения в труднодоступные места);

фольга и полиэтиленовая пленка.

Порядок дальнейших действий:

с поверхностей удаляют крупный мусор и куски грязи, затем пылесосят;

наносят моющий раствор из пульверизатора или баллончика (если используются специальные составы для сухой мойки);

неудаляемые загрязнения можно протереть керосином, разбавленным водой (только если это не пластик и не окрашенная поверхность).

Ополаскивание проводится губкой, смоченной в воде и тщательно отжатой. Это придется проделать неоднократно, но выливать воду в моторный отсек лучше не пробовать. Для сушки можно использовать бумажные полотенца, хлопковую ветошь, вентилятор или фен.

Средства для мытья

Разночтения у автовладельцев есть даже в применении моющих средств. Одни советуют не тратить деньги, готовить раствор из воды и моющего средства своими руками, другие категорически против такой «самодеятельности».

Тем временем особенной проблемы, чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях, не наблюдается – пластик можно мыть хоть шампунем, поверхности протирать антибактериальным хлоргексидином.

Еще лучше купить недорогое отечественное средство в автомагазине. «Сухая мойка», «Автомойка без воды» – автошампуни-полироли по цене не более 200 руб.





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Оборудование и средства для мойки двигателя

«Керхер» или шланг – для сторонников водной мойки. Фен и вентилятор – для хорошего просушивания.

Тем, кто не собирается лить воду в моторный отсек, понадобится отвертка, полиэтилен и фольга, ветошь, губка, щетки, мыльный раствор или автошампунь-полироль для сухой мойки.

Порядок действий

Первым делом приготовить поле деятельности и необходимые инструменты. Произвести предварительную очистку от крупных фрагментов. Применяя имеющиеся средства, тщательно очистить поверхность от загрязнений, ополоснуть, просушить подручными средствами.

Обязательно выждать некоторое время, прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля.





Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях

Эксперты, давая рекомендации, как правильно мыть двигатель автомобиля, категорически не советуют применять бензин или керосин. Так же скептически они относятся к бытовой химии, в которой могут быть агрессивные компоненты. Нужно приобрести универсальные или узкоспециализированные средства от грязи в автомагазинах.

Идеальное решение – ЛАВР. Это отечественный пенный очиститель двигателя. Его разводят водой и распыляют на поверхность, через пять минут удаляют. Сильные загрязнения можно устранить более концентрированным составом.





Что делать, если после мойки двигателя машина не заводится

Тщательно изучить внутренность моторного отсека на предмет воды и вытереть все места, где она может скапливаться. Просушить еще раз все феном, почистить клеммы АКБ.

Если эти манипуляции не дадут результата, придется пригласить специалиста с СТО, чтобы он перебрал все возможные варианты поломки.





Полезные рекомендации

Проще всего использовать пылесос, щетку, ветошь и специальные жидкости для очистки подкапотного пространства, и делать это регулярно. Если помывка необходима перед ремонтом (некоторые СТО не принимают к обслуживанию авто с сильно загрязненным подкапотным пространством), вряд ли стоит делать это на мойках, где пишут, что при очистке двигателя не несут ответственности за его вероятный выход из строя.

Чтобы самостоятельно помыть двигатель автомобиля, следует придерживаться приведенных рекомендаций и советов. Чистый автомобиль прослужит намного дольше и будет радовать владельца.

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