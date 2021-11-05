Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним на ужин

Вадим Карасев

На прошлой неделе всех взбудоражил совместный снимок 41-летней Ким Кардашьян и 27-летнего Пита Дэвидсона, сделанный в парке аттракционов в Калифорнии. На фото они держались за руки, катаясь на американских горках. В сети сразу появились слухи о возможном романе, но тогда инсайдер заявил People, что в парке они отдыхали вместе с большой компанией общих друзей.

Однако теперь уже от другого источника стало известно, что Ким и Пит снова провели время вместе. Кардашьян, которая сейчас находится в Нью-Йорке, нашла время посетить родной для Дэвидсона район города Стейтен-Айленд. Там, как сообщается, звезды вместе сходили на ужин. По данным издания TMZ, они пошли в итальянский ресторан Campania, а источники издания Page Six добавили, что Дэвидсон устроил для Ким ужин на крыше.





Пит Дэвидсон

Пит может быть очень обаятельным, а Ким любит внимание,

— сказал источник People, добавив, что Кардашьян "развлекается и наслаждается жизнью" после ее разрыва с Канье Уэстом, а также что между ней и Питом "есть определенная химия".





Ким Кардашьян

Напомним, что ранее их ничто не связывало: впервые в заголовки газет пара попала после выхода эпизода Saturday Night Live с участием Ким. Там в одном из скетчей они исполнили роли диснеевских героев Жасмин и Аладдина и поцеловались.





Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на шоу SNL

Ким по-прежнему уделяет внимание детям и работе, но можно сказать, что она готова к новым отношениям. Она ушла от Канье и считает, что это к лучшему,

— сказал инсайдер, добавив, что работа над бракоразводным процессом Ким и Канье по-прежнему идет.

Напомним, что о расставании пары стало известно в феврале этого года. У Ким и Канье есть четверо общих детей: восьмилетняя Норт, трехлетняя Чикаго, пятилетний Сейнт и двухлетний Псалм. Однако, как известно, паре уже удалось мирно договориться о совместной опеке.





Канье Уэст и Ким Кардашьян

Для нее очень важно, чтобы дети проводили как можно больше времени с Канье. Ким пытается оказать ему поддержку. Она сосредоточена на совместном воспитании детей,

— ранее сообщил People источник.

Ни Пит, ни Ким свое совместное времяпрепровождение пока никак не комментировали, но за Дэвидсоном закрепился статус настоящего Казановы — только за последнее время у него было несколько громких романов, в том числе с Кейт Бекинсейл, Арианой Гранде и Кайей Гербер. Неизвестно и как воспримет эту новость Канье. Вчера стало известно, что от похода экс-супруги в парк аттракционов с Дэвидсоном он был не в восторге.

Надя Бесчетникова