Китай захотел видеть все детали инцидента с американской АПЛ Connecticut

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел Китая призывает Соединенные Штаты опубликовать все результаты расследования инцидента, произошедшего с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Пекин также просит США прекратить провокации в регионе.

"Мы в очередной раз призываем США придать огласке все детали инцидента, а также в полной мере отреагировать на озабоченность стран региона. Необходимо остановить провокации, перестать играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран", — цитирует дипломата ТАСС.

Как писал Ruposters, американские ВМС сообщили о столкновении АПЛ USS Connecticut класса Seawolf с неизвестным объектом в водах Южно-Китайского моря 2 октября. Ядерная силовая установка не пострадала, небольшие травмы получили 11 моряков. Также стало известно о серьезных повреждениях носовой части судна. Субмарина после инцидента самостоятельно прибыла на военно-морскую базу на острове Гуам. 2 ноября были обнародованы результаты расследования, согласно которым АПЛ столкнулась с подводной горой.