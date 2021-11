Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов

Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа AscendEX привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили Polychain Capital и инвестиционная компания Hack VC.

AscendEX is proud to announce the close of our Series B fundraise! 🚀🚀



All-star investors include @polychaincap, Hack VC, @jumpcapital, @AlamedaResearch, Uncorrelated Ventures, @eternacapital, @AcheronTrading, @ResearchNothing, and @PalmDriveVC.



Read more here 👇 https://t.co/KRVQShItH7