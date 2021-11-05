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Кристина Асмус едва не сошла с ума из-за болезни дочери

Кристина Асмус едва не сошла с ума из-за болезни дочери
Актриса Кристина Асмус призналась, что ей пришлось играть в постановке, когда ее дочь находилась в тяжелом состоянии. Хоть с семилетней Настей находился ее отец, Гарик Харламов, 33-летняя артистка ужасно переживала. «Несколько дней назад, после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие? У меня ребенок в больнице!» — восклицает Асмус. Актриса никак не могла успокоить себя в стрессовой ситуации: «Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума. И, наверное, впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочу, чтобы он скорее закончился… И мечтаю сейчас держать своего ребенка за руку, а не вот это все…»
Кристина Асмус с бывшим мужем и дочерью Отыграв спектакль, звезде «Интернов» все же удалось вырваться к дочери. С ней Асмус провела в больнице несколько дней, из-за чего ей пришлось перенести свои смены в кино, отказаться от выгодного рекламного контракта, а также съемок в «Вечернем Урганте». Сейчас уже все позади. И мама, и дочка находятся дома и восстанавливаются морально и физически. «Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Все это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех», — написала актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Кристина Асмус едва не сошла с ума из-за болезни дочери
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