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Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии

Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Первым поздравил телеведущую ее муж, режиссер Константин БогомоловКсения Собчак еще в самом начале недельного локдауна сообщила, что она на эти длинные выходные улетает в страну, где точно нет карантина. Поклонники долго гадали, куда же именно отправилась телеведущая. Как оказалось, это была прекрасная Италия.Правда, возникает вопрос, каким образом удалось пересечь границу — ведь в Италию пускают либо граждан с ВНЖ, либо тех, кто прилетает с бизнес-целями. Судя по всем, у Собчак были серьезные бизнес-цели. Ведь именно в Риме Ксения решила отметить свое 40-летие.«Лучшие выходные — с любимыми людьми», — опубликовала пост Ксения, как только прибыла в Рим. И действительно, компания у нее подобралась замечательная. Вместе с Собчак по городу гуляют и инспектируют самые лучшие рестораны итальянской столицы также дизайнер Александр Терехов, продюсер Михаил Друян, предприниматель Ирина Вольская. Ну и, конечно, законный супруг, режиссер Константин Богомолов. Именно он первым опубликовал 5 ноября трогательный поздравительный пост, посвященный супруге.«В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем», — написал Константин и, судя по количеству комментариев, попал в точку.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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