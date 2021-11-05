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Ксения Собчак встретила свое 40-летие в Риме

Ксения Собчак встретила свое 40-летие в Риме
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вместе с мужем отправилась на ноябрьские каникулы в Рим, где и получает поздравления с круглой датой. «Лучшие выходные — с любимыми людьми», — решила Ксения Собчак и на ноябрьские праздники улетела в Рим. Ксения поставила себе две вакцины, чтобы свободно летать по миру. В конце октября она попала в страшную аварию, в результате которой умерла молодая женщина. «Я решила, что не буду оправдываться в этой ситуации, потому что мне не в чем. Сама ситуация и обвинение меня в чем-то являются подлостью», — сказала спустя время Ксения. Журналистка призналась, что остается на связи со всеми участниками ДТП. Больше она не готова обсуждать данную ситуацию. Она также сообщила: «Не буду отмечать день рождения, так как случилась такая трагедия. Хотя были определенные планы». Пышного торжества не будет, но Константин Богомолов устроил для своей именинницы римские мини-каникулы. Увез ее в Вечный город — гулять по улицам, наслаждаться уютом итальянских ресторанов и быть вдвоем.
Ксения Собчак и Константин Богомолов в Риме «Лучшие выходные- с любимыми людьми ❤️❤️❤️Спасибо мужу за Рим», - отметила Ксения. Едва часы пробили полночь 5 ноября, Константин Юрьевич написал в Instagram: «В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём❤️». Эти красивые слова режиссер сопроводил не менее красивым снимком Ксении. Вот такой он видит свою знаменитую супругу — сильной, но на самом деле хрупкой.
Ксения Собчак Сама именинница также высказалась по поводу своей круглой даты.
«Спасибо всем за такие теплые поздравления🔥🔥 40 -это новые 20 😂! Я уцелела, я с любимыми людьми, и у меня растет прекрасный сын. Желаю самой себе поменьше строить планов, а просто хочу жить и любить, получая радость от каждого мгновения❤️»,- написала Собчак в Instagram.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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