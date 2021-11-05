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Лера Кудрявцева призналась, что съемки ее шоу остановлены

Лера Кудрявцева призналась, что съемки ее шоу остановлены
Ведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск. Самая любопытная ведущая НТВ, не жалеющая миллионов в обмен на чужие тайны, — Лера Кудрявцева улетела из России в Майами, где наслаждается общением с друзьями и родственниками на берегу Атлантического океана. 50-летняя блондинка покинула Россию на фоне слухов о закрытии шоу «Секрет на миллион». «Пока мы не пишем шоу «Секрет на миллион», поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съемки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю»,  — не стала вдаваться в подробности ведущая, комментируя свой внезапный отпуск интернет-изданию PopCornNews.
Лера Кудрявцева Больше сказал в своем Инстаграм шоумен и продюсер многих популярных проектов Гарик Мартиросян. «Официально! «Холдинг «Газпром-медиа» принял решение об ограничении съемочных процессов шоу и программ из-за пандемии. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съёмки, в число которых входят «Суперстар! Возвращение», «Секрет на миллион» и другие шоу, в которых полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта или франшизным договором. Все шоу приостанавливаются – съёмки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе съёмочный процесс проекта ТНТ «ИГРА», где зрительный зал — неотъемлемая часть шоу». Надеюсь, всё будет хорошо!» — написал он. Остается надеяться, что скоро ситуация стабилизируется, и наша жизнь вернется в прежнее русло, а вместе с ней и рейтинговые передачи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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