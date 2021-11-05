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Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» сделала предсказание на ближайшие годыЛинду Хевард-Миллс считают одной из ярких участниц шоу «Битва экстрасенсов». Считается, что многие ее предсказания воплотились в жизнь. Издание Teleprоgramma.pro задало Линде вопрос: а когда же закончится пандемия?Ответ экстрасенса, с одной стороны, внушает оптимизм, с другой — напоминает нам, что не стоит верить, что пандемия может закончиться по мановению волшебной палочки в один день. Как считает Линда, мы вернемся к той жизни, которая считалась нормальной до пандемии, к 2024 году. Но, подчеркивает ясновидящая, уже все будет немного по-другому. Ведь сам коронавирус, уверяет Линда, даже после 2024 года никуда не денетс. Просто он станет, как, например, грипп. «Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным. Цель мутации вируса — долгое сожительство со своей жертвой, а не ее убийство. Кому же выгодно пилить сук, на котором сидишь?»
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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