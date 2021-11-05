Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов

Когда дело доходит до технологий, люди обычно делятся на два лагеря: пользователи Apple и другие. У всех есть свои предпочтения, но пользователи Apple известны тем, что всегда стремятся иметь новейшие продукты компании, даже несмотря на то, что они выпускают их довольно часто, а цены довольно высоки.

Пользователи Apple на этой неделе в восторге от презентации нового iPhone 13. Однако другие были максимально разочарованы, поскольку не могли понять, почему они должны покупать новый телефон, который выглядит точно так же, как и предыдущая модель. Но яркая сторона заключается в том, что Интернет сделал свое дело, и у нас есть самые занимательные мемы, высмеивающие данную модель.

1. Это я жду пока выйдет iPhone 13, тогда цена на iPhone 12 упадет, как и на iPhone 11, и тогда я смогу купить себе iPhone 7

2. iPhone 13

3. В 1999 Япония поменяли дизайн своего флага. Как и компания Apple каждый год меняет дизайн своих телефонов

4. Компания Apple считают цену на новый iPhone

5. Настало то время года, когда нужно выбрать именно этот способ оплаты

6. iPhone 11, 12 и 13:

7. iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13

8. Это я пытаюсь понять разницу между iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max

9. Предложенные модули камеры для предстоящих моделей iPhone

10. А ваш iPhone 13 может так?

11. Тим Кук, надеясь, что никто не заметит того, что они продают iPhone 12 как iPhone 13

12. Как создавали iPhone 13

13. Моя реакция на презентацию iPhone 13

14. Все телефоны iPhone:

15. Копия

16. Друг: "Дашь списать домашку?". Я: "Конечно, только поменяй немного"

17. Владельцы iPhone 7 Plus смотрят презентацию нового iPhone