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Лучшие комедии 90-х

Лучшие комедии 90-х
1. Большой Лебовски (1998)

Большой Лебовски — культовая классика по самым лучшим причинам; он достаточно хорош при первом просмотре (невозможно не оценить Джеффа Бриджеса, Джона Гудмана и Стива Бушеми, среди прочих), но это фильм, который действительно становится все лучше и лучше с каждым просмотром. Мы не можем говорить ни за кого, кроме себя, но мы будем смотреть этот фильм пару раз в год до конца нашей жизни.

2. Тупой и еще тупее (1994)

Название действительно говорит само за себя, да? Джефф Дэниелс и Джим Керри, возможно, величайший комедийный дуэт 90-х, играли двух тупоумных лучших друзей, оказавшихся в опасной ситуации — и даже не подозревающих, что это за ситуация. Гарантированно много смеха (и игнорируйте продолжение / приквел и т. д.).

3. Кабельщик (1996)

Джим Керри получил большую зарплату за «Кабельщика», который в то время был главным поворотным моментом в кино. Начиная с таких комедий, как «Маска», «Тупой и еще тупее» и «Эйс Вентура: Детектив домашних животных», он мог сделать что угодно. Он выбрал эту мрачную комедию, играя главного героя, отчаявшегося завести нового друга (Мэтью Бродерик).

4. Час пик (1998)

Один из лучших комедийных фильмов о приятелях. «Час пик» сочетает мудрость Криса Такера с недооцененным комедийным ритмом Джеки Чана (и удивительными приемами боевых искусств) для фильма, который настолько же увлекателен, насколько и весел. Это привело к появлению двух сиквелов, и, черт возьми, мы не думаем, что слишком многие люди будут жаловаться, если они решат дать нам хотя бы еще один.

5. Не могу дождаться (1998)

Лучшая часть большинства подростковых комедий — это вечеринка. Поэтому «Не могу дождаться» решила опереться на это — и превратить подавляющую часть фильма в сцену большой вечеринки. Одна из лучших подростковых комедий 90-х (или любого другого десятилетия!).

6. Бестолковые (1995)

От нарядов, которые можно узнать за километр, до культового саундтрека и одного из первых выступлений Пола Радда — все в этом фильме классическое.

7. Белые люди не умеют прыгать (1992)

В этом фильме две настоящие звезды 90-х — Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.

8. Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил (1999)

«Остин Пауэрс» был настолько популярен и успешен, что в итоге у него было всего три фильма (и, опять же, мы не будем злиться, если у нас появится еще один сиквел). Второй фильм франшизы дает Майку Майерсу еще одного персонажа, буквально названного «Жирный ублюдок», поверх самого Остина Пауэрса и Доктора Зла. Кроме того, «Шпион, который меня соблазнил» — это первое появление Мини Мы, абсолютной легенды.

9. Крик (1996)

Крик на самом деле не совсем смешной (хотя иногда это может быть), но его мета-качества делают его супер веселым фильмом в жанре, который иногда забывают. Любим каждый фильм «Крик», но первый — это мастер-класс.

10. Фарго (1996)

Еще одна мрачная комедия в списке; Фарго забавен в самых сухих и странных смыслах, но иногда бывает достаточно жестоким. Безумный криминальный триллер со смехом и очень увлекательной историей. Это снова братья Коэн в своих лучших проявлениях.

11. Билли Мэдисон (1995)

Этот классический фильм Сэндлера показывает его как плохо приспособленного ребенка, который должен буквально вернуться в начальную школу, чтобы доказать своему отцу, что он достоин взять на себя семейный бизнес.

12. Плохие парни (1995)

Этот фильм Майкла Бэя — вы знаете, что это значит: много действий и много взрывов — положил начало франшизе, построенной на химии двух главных героев, Мартина Лоуренса и Уилла Смита. Хотя сиквелы получили немного больше огневой мощи (и более высокий бюджет), именно здесь все и началось.

13. Быть Джоном Малковичем (1999)

Вы не будете смеяться вслух на протяжении всего фильма «Быть Джоном Малковичем», но этот странный, мрачный, причудливый шедевр от писателя Чарли Кауфмана и режиссера Спайка Джонза заставит вас посмеяться про себя и по-настоящему поразиться такой совершенно уникальной истории. Краткий синопсис: люди находят портал в сознании актера Джона Малковича. Вот и все. Все, что тебе нужно знать. Наслаждаться.

14. Лжец Лжец (1997)

Джим Керри — адвокат, который много лжет. Когда он пропускает день рождения сына, тот хочет, чтобы его отец больше не мог лгать. Вуаля! Джим Керри больше не может лгать по волшебству.

15. Люди в черном (1997)

Эта фантастика / комедия — классика. Уилл Смит и Томми Ли Джонс в конечном итоге образуют культовый дуэт в центре этой франшизы, пару агентов секретного агентства, которое исследует внеземные проблемы повсюду.

16. Эйс Вентура: Детектив домашних животных (1994)

Этот фильм сделал Джима Керри суперзвездой, которой он остается сегодня. И он говорит из своей задницы. Что еще нужно сказать?
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По материалам: Sivator

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