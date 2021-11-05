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Лучшие обряды на растущую Луну с 6 по 18 ноября 2021 года

Лучшие обряды на растущую Луну с 6 по 18 ноября 2021 года

Фаза роста Луны — прекрасное время для проведения обрядов, направленных на привлечение благополучия. В период с 6 по 18 ноября 2021 года каждый сможет обрести желаемое, если проведет проверенные ритуалы.


Обрести счастье, привлечь финансовую независимость и удачу можно благодаря энергии Луны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать ноябрь с пользой и провести несколько обрядов, направленных на достижение благополучия. С их помощью не составит труда изменить жизнь к лучшему.

Обряд на финансовое благополучие

Когда Луна появится на небосводе, ей показывают заранее приготовленный кошелек и приговаривают: «Луна растет, денег прибавляется, жизнь счастьем наполняется». После этого в кошелек кладут деньги, разделяя купюры и монеты по разным отделам, и произносят: «Все, что в кошелек положу, приумножится, богатством обернется». Кошелек оставляют на подоконнике до утра, а затем берут с собой. Все деньги из него тратить нельзя — важно, чтобы оставалась хотя бы одна заговоренная монета или купюра, которая будет привлекать деньги.

Обряд на любовь во время роста Луны

Укрепить отношения или найти свою любовь поможет обряд со свечой. Для него понадобятся:


красная нить;
красная свеча;
фотография любимого человека или мысленный образ, если любовь еще не постучалась в двери.

Свечу зажигают и всматриваются в ее пламя несколько минут, сосредоточившись на мысли об укреплении чувств или привлечении любви. После этого на левую руку повязывают красную нить, затягивают узел и произносят: «Чувства укрепляю, любовь в жизнь привлекаю. Как нить на запястье затянется, так и счастье ко мне привязано будет, никуда не уйдет, к чужим не перейдет». Нить носят, не снимая.

Обряд на привлечение удачи

Обрести удачу и справляться с любыми делами без колоссальных усилий получится, если смастерить талисман удачи во время фазы растущей Луны. Для его понадобится любая небольшая вещица, которая вызывает приятные эмоции. Ее кладут на подоконник таким образом, чтобы свет Луны ее освещал, и приговаривают: «Луна растет, сил набирается, удача ко мне возвращается. Талисман ее энергетикой заряжу, без удачи больше не останусь». Талисман оставляют на подоконнике до утра, а после носят с собой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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