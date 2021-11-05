Лунный день сегодня 5 ноября 2021 года

Вадим Карасев

На календаре 5 ноября. Наступает долгожданная пятница. Не стоит забывать о том, что рабочая неделя еще не закончилась. Рекомендации астрологов предостерегут от напрасных рисков и подскажут, как сделать день удачнее.

Сегодняшний день входит в число самых благоприятных в ноябре. Стоит поблагодарить за это Луну, которая расположилась очень удачным для нас с вами образом. Также можно сказать спасибо Венере, которая совершит переход в Знак Козерога. Эти два светила объединят усилия, чтобы сделать нашу жизнь лучше.

Фаза Луны: сегодня 2 лунный день. Это день Новолуния в Скорпионе. Луна очень добра к нам и захочет помочь в делах. Она сегодня находится в перигее относительно Земли, то есть в ближайшей точке к нам. Это значит, что созидательная сила светила будет выше примерно на 15-20%.

Магнитные бури 5 ноября: магнитной бури не ожидается, так как вспышек на Солнце в последние дни не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

романтика;отдых;покупка подарков;знакомства;оптимизм.переутомление;спешка;раздражительность.

Пока новая Луна властвует над миром, полезно мыть полы, делать генеральную уборку, мыть окна и делать ремонт. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют навести порядок в кладовых, подвале, на балконе, избавиться от старых и ненужных вещей. Предпочтительные дела на вечер пятницы — просмотр фильмов, чтение книг, романтический ужин, семейный вечер, встречи с друзьями.

Что надеть в эту пятницу

Астрологи советуют выбрать одежду, которая вызывает романтические ассоциации. Это могут быть не только красивые костюмы и платья, но и просто любимые вещи, навевающие приятные воспоминания. Цвет можно выбирать любой — на ваше усмотрение.

Самым лучшим талисманом удачи в любовной сфере будет золотой кулон в форме сердца. Для успехов в работе и бизнесе полезными будут кольца и браслеты из титана и платины. Всем, кто много ходит или путешествует, можно воспользоваться помощью циркониевых изделий. Не потерять мотивацию и хорошее настроение поможет такой камень, как сердолик.

Настроение и здоровье в это Новолуние

Несмотря на то, что день будет позитивным, астрологи советуют не засиживаться допоздна на работе или у монитора компьютера, а уделить время отдыху и хорошенько выспаться. Развлечения и все виды релаксации сегодня способны доставить большое удовольствие. Полезной будет и физическая активность в течение дня.





Сегодня тот самый день, когда можно открыто проявлять свои эмоции и не сдерживать чувств. Чтобы не утонуть в негативе, постарайтесь находить поводы для радости. Это может быть приятная скидка в магазине или встреча со старым знакомым, успех в каком-то деле.

Финансы и работа 5 ноября

Сегодня Новолуние обещает нам продуктивный день. Многим удастся быстро закончить все начатое ранее. Из-за спешки, взвинченности и раздражительности можно совершить немало ошибок, поэтому рекомендуется анализировать каждое решение и действие. Спонтанность может повлечь за собой неприятные последствия.

Обдуманные поступки, наоборот, приведут к повышению прибыли. В плане расходов полезной окажется покупка мебели, одежды, косметики, инструментов. Также можно тратить деньги на здоровье и семью. Можно даже задуматься о подготовке к новогодним праздникам, купив какой-нибудь подарок для близких людей. Специальный заговор поможет не потратить деньги зря.

Любовь и общение по лунному календарю

Под эгидой новой Луны в Скорпионе довольно просто находить взаимопонимание с людьми. Велик шанс того, что вас сегодня выслушают, поймут и поддержат. Чтобы это было так, старайтесь и сами проявлять понимание, быть более открытыми. Важно, чтобы от вас исходило лишь добро и оптимизм.

Кроме того, Луна сегодня настраивает одиноких людей на активность в любовной сфере. Состоявшимся парам можно использовать этот день для укрепления чувств, а свободным людям заняться поисками новых знакомств — в реальной жизни и в интернете. Сегодняшние знакомства окажутся перспективными.