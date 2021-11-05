Максим Галкин показал забавные игры детей

Артист Максим Галкин поделился забавным видео с детьми. Восьмилетние наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза, безусловно, являются одними из самых популярных детей нашей страны. Поклонники звездной пары полюбили очаровательных двойняшек, как только Гарри и Лизу показали сначала по ТВ, а потом и в микроблогах Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Телеведущий часто радует подписчиков новыми видео с участием Гарри и Лизы. Эта неделя, судя по всему, выдалась для Максим Галкина не такой напряженной, и он периодически снимал ролики о том, как проводят время в замке Гарри и Лиза. На этот раз он запечатлел, как его наследники играют в карты в одной из комнат замка. «Игра из моего детства «Привет, валет!» — не знал, что дети до сих пор играют», — подписал видео Максим Галкин. Гарри и Лиза весело переговариваются во время игры, не забывая выполнять ритуалы, которые положены, когда выпадает та или иная карта. В первой партии Лиза обыграла брала, заливисто смеясь при этом.