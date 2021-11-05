Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин показал забавные игры детей

Максим Галкин показал забавные игры детей
Артист Максим Галкин поделился забавным видео с детьми. Восьмилетние наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза, безусловно, являются одними из самых популярных детей нашей страны. Поклонники звездной пары полюбили очаровательных двойняшек, как только Гарри и Лизу показали сначала по ТВ, а потом и в микроблогах Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Телеведущий часто радует подписчиков новыми видео с участием Гарри и Лизы. Эта неделя, судя по всему, выдалась для Максим Галкина не такой напряженной, и он периодически снимал ролики о том, как проводят время в замке Гарри и Лиза. На этот раз он запечатлел, как его наследники играют в карты в одной из комнат замка. «Игра из моего детства «Привет, валет!» — не знал, что дети до сих пор играют», — подписал видео Максим Галкин. Гарри и Лиза весело переговариваются во время игры, не забывая выполнять ритуалы, которые положены, когда выпадает та или иная карта. В первой партии Лиза обыграла брала, заливисто смеясь при этом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей
Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в помощи человека
15 самых забавных фото животных, которые застряли и нуждались в
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из возможных способов
17 человек, которые были обмануты производителями самым худшим из
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам стыдно, а нам смешно (Продолжение)
15 причудливых домов в Мельбурне, за дизайн которых австралийцам
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих странных питомцев (15 новых фото)
Что не так с моей кошкой: Владельцы делятся фотографиями своих
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)
15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним на ужин
Ким Кардашьян снова провела время с Питом Дэвидсоном и сходила с ним
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road
В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина три года: новые фото и поздравления от Орбакайте и Киркорова
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обрадовались встрече с дочерью Кристины Орбакайте
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой танцует под Бейонсе: видео
Алла Пугачева и Максим Галкин показали своих детей - сходство шокирует