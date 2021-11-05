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Максима Галкина больше не жалуют на Украине

Максима Галкина больше не жалуют на Украине
Артиста Максима Галкина внесли в черный список. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ (Служба безопасности Украины) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. СБУ считает, что юморист «создает опасность безопасности» страны. Черный список Киев ведет с 2015 года. В частности, на украинском телевидении запрещено показывать проекты с участием попавших в перечень. Таким образом, на данный момент в перечне находится 259 человек. Однако, на сайте Минкульта Украины не уточняются причины, по которым Галкин попал в «черный список». Впрочем, есть предположения, с чем это может быть связано.
Максим Галкин В июне 2014 года, после референдума в Крыму, Галкин приезжал на полуостров и участвовал в составе жюри музыкального конкурса «Пять звезд», приуроченного к празднованию Дня России. Также артист посещал Крым в августе 2015 года, сообщает «Интерфакс». В 2020 году Галкин в опубликованном в Instagram видео спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Он пошутил на тему всеукраинского опроса «Пять вопросов от президента», который провели 25 октября 2020 года. Ролик артист подписал как «спецвыпуск для Украины». Он от имени Зеленского на украинском языке спросил, надо ли ставить политиков в угол за плохое поведение, сократить население Украины до 300 народных депутатов, легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков. Кроме того, Галкин в ролике намекнул на пристрастие Зеленского к наркотикам. Он также возмущался, что российское телевидение уделяет много времени Украине. «Меня уже так это достало, Я же не в Украине живу, что вы все время про нее рассказываете?» — спрашивал Галкин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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