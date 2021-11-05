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"Между ног что-то есть?": выпуклый лобок Лободы высмеяли в Сети

"Между ног что-то есть?": выпуклый лобок Лободы высмеяли в Сети

39-летняя Светлана Лобода поразила поклонников, опубликовав на своей странице в инстаграме сексуальное видео. Исполнительница хита "Пуля-дура" продемонстрировала подписчикам свое тело во всей красе.

В откровенном ролике звезда позирует в провокационном бикини телесного оттенка, демонстрируя свою внушительную грудь.

При этом популярная исполнительница похвасталась перед поклонниками длинными ногами, вызвав всеобщий восторг в комментариях.

Многие поклонники Светланы Лободы обратили внимание на выпуклый лобок певицы, будто бы в трусиках звезды есть нечто лишнее. Эротичное видео вызвало настоящий ажиотаж в Сети.

"Что у нее между ног?", "Какая-то пиписька смешная", "Мне одной кажется, что между ног что-то есть?", "Как будто прокладку забыла вынуть, и эта деталь все портит", "Ноги шикарные", — цитирует пользователей Сети "Экспресс-газета".

Как писал NEWSTES, ранее Лобода раскрыла причину своего переезда в Европу.

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По материалам: uposters.ru

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