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МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange


1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.


По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико.


Данные: скриншот сторис из Instagram Дениса Дубникова. Сейчас страница удалена.

В дальнейшем его на самолете отправили в Нидерланды, где и задержали якобы по запросу ФБР США. 


CEO Indefibank Сергей Менделеев сообщил в Facebook, что экстрадиционный ордер касался похищенной в 2018 году криптовалюты, часть которой прошла через биржевые кошельки Дубникова.


В комментарии под его постом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание Дениса Дубникова.


"Российские дипломаты в Нидерландах оказывают содействие задержанному российскому гражданину, находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав", – заявила Захарова.


ForkLog запросил комментарии у МИД и лично Марии Захаровой, но на момент написания не получил ответа.


Ранее три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы по обвинению в отмывании денег. Вместе с тем Минфин США отказался подтвердить изданию факт расследования.


Напомним, в конце сентября Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге.


Ведомство утверждает, что через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Среди прочего обменник обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.


На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.


Сооснователь Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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