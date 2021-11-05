МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

1 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.

По имеющимся данным, Дубникова изначально поместили в изолятор в аэропорту Мехико.

Данные: скриншот сторис из Instagram Дениса Дубникова. Сейчас страница удалена.

В дальнейшем его на самолете отправили в Нидерланды, где и задержали якобы по запросу ФБР США.

CEO Indefibank Сергей Менделеев сообщил в Facebook, что экстрадиционный ордер касался похищенной в 2018 году криптовалюты, часть которой прошла через биржевые кошельки Дубникова.

В комментарии под его постом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание Дениса Дубникова.

"Российские дипломаты в Нидерландах оказывают содействие задержанному российскому гражданину, находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав", – заявила Захарова.

ForkLog запросил комментарии у МИД и лично Марии Захаровой, но на момент написания не получил ответа.

Ранее три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы по обвинению в отмывании денег. Вместе с тем Минфин США отказался подтвердить изданию факт расследования.

Напомним, в конце сентября Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

Ведомство утверждает, что через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Среди прочего обменник обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.

Сооснователь Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде.