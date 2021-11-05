Минздрав ужесточил порядок отбора кандидатов на должности министров здравоохранения в регионах

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Светлана Заверняева

Профессиональные качества кандидатов определит специально созданная в Минздраве комиссия по итогам собеседования. Соискателя на этот пост также попросят отчитаться о доходах. Новый порядок утверждения лиц, ответственных за систему здравоохранения в субъектах, вступает в силу 5 ноября.

Ранее власти регионов могли назначать министров самостоятельно. Но в июле 2021 года вступил в силу закон, который обязывает местные власти согласовывать кандидатуры соискателей с Минздравом.

Для этого глава региона должен подать в Минздрав рекомендательное письмо с обоснованием, почему именно этот кандидат претендует на вакантную должность. Также нужно предоставить ряд бумаг: заполненную соискателем анкету, копии документов об образовании, информацию о трудовой деятельности, согласие кандидата на обработку персональных данных, а также сведения, установленные Законом «О противодействии коррупции». В соответствии с ним он должен отчитаться, в частности, о доходах и расходах.

Для согласования соискателя Минздрав создаст комиссию, которую возглавит глава ведомства или его уполномоченный заместитель. На рассмотрение поданных документов и принятие решения отводится 15 рабочих дней. Если же документы поданы не в полном объёме или в них указана ложная информация, Минздрав направляет главе региона соответствующий запрос. Ответ должен поступить в течение 10 рабочих дней.

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После рассмотрения документов по решению председателя комиссии кандидата пригласят на собеседование или тестирование для оценки профессиональных качеств. По результатам комиссия решит, подходит ли соискатель на должность, и сообщит о решении главе региона.

Если в должности отказано, глава региона в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письма может снова подать заявление на рассмотрение той же кандидатуры. Если и во второй раз комиссия откажет, повторно предложить того же соискателя можно будет не ранее чем через год.

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#здравоохранение #в регионах

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