Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине

Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил о планах стать первым политиком в США, который получит зарплату полностью в биткоине.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) November 2, 2021

Суарес добавил, что предпочел бы использовать приложения Bitwage или Strike для конвертации зарплаты из фиата в первую криптовалюту.

Согласно открытым данным, в 2016–2017 годах зарплата мэра Майами составляла $97 000. За месяц работы политик получит около 0,13 BTC по курсу на момент написания при условии, что его зарплата не увеличилась.

Суарес занимает должность мэра Майами с 2017 года. В марте 2021 года он рассказал о желании сделать город центром биткоин-майнинга и создать центр для добычи криптовалюты.

Планы по расширению использования цифрового золота в Майами также включали возможность выплаты заработной платы городским служащим в биткоине.

Напомним, Суарес рассказал об инвестициях в первую криптовалюту и Ethereum в марте 2021 года после одобрения Сенатом США плана по спасению экономики на $1,9 трлн.