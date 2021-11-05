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Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине

Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине


Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил о планах стать первым политиком в США, который получит зарплату полностью в биткоине.




Суарес добавил, что предпочел бы использовать приложения Bitwage или Strike для конвертации зарплаты из фиата в первую криптовалюту.




Согласно открытым данным, в 2016–2017 годах зарплата мэра Майами составляла $97 000. За месяц работы политик получит около 0,13 BTC по курсу на момент написания при условии, что его зарплата не увеличилась.


Суарес занимает должность мэра Майами с 2017 года. В марте 2021 года он рассказал о желании сделать город центром биткоин-майнинга и создать центр для добычи криптовалюты.


Планы по расширению использования цифрового золота в Майами также включали возможность выплаты заработной платы городским служащим в биткоине.


Напомним, Суарес рассказал об инвестициях в первую криптовалюту и Ethereum в марте 2021 года после одобрения Сенатом США плана по спасению экономики на $1,9 трлн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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