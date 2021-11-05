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Мюзикл Иркутского музтеатра «Декабристы» номинирован на премию «Золотая маска»

Мюзикл Иркутского музтеатра «Декабристы» номинирован на премию «Золотая маска»

Мюзикл «Декабристы» Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского номинирован на получение Российской национальной театральной премии «Золотая маска»,
пишет пресс-служба правительства региона. Он вошел в список претендентов на награды в шести номинациях.

Сам спектакль отмечен экспертами в номинации «Оперетта-мюзикл/спектакль». В номинации «Оперетта-мюзикл/работа режиссера» на получение награды претендует режиссер Филипп Разенков. За исполнение женской и мужской ролей номинированы солисты театра Людмила Шер (образ княгини Екатерины Трубецкой) и Евгений Алешин (образ князя Сергея Трубецкого). За исполнение ролей второго плана - Егор Кириленко (образ Петра Каховского) и Софья Сучкова (образ Натали Рылеевой).

Премьера мюзикла «Декабристы» состоялась 22 мая 2021 года. Режиссер-постановщик спектакля - лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков. В основе лежит пьеса сценариста и драматурга Карины Шебелян. Стихотворные тексты написала поэтесса Алина Байбанова. Для постановочной группы было важно сделать мюзикл максимально достоверным. В работе над историческим соответствием, образами героев и оформлением мюзикла авторы работали со специалистами Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов.

Главный герой спектакля – князь Сергей Петрович Трубецкой, блестящий офицер, лидер восстания декабристов, который не явился на него на Сенатскую площадь. Специально для постановки в Иркутске первоначальная история спектакля была дополнена. Основным действием стало воспоминание Трубецкого о сибирской ссылке. Спустя годы он пытается осмыслить события прошлого.

На постановку мюзикла «Декабристы» из бюджета Иркутской области было выделено восемь миллионов рублей. Работа над спектаклем началась летом 2020 года. Премьеру планировали провести в декабре, когда отмечалось 195 лет со дня восстания на Сенатской площади. В 2020 году отмечали и 230 лет со дня рождения князя Сергея Трубецкого, 50-летие создания Музея декабристов, Иркутский музыкальный театр проводил юбилейный 80-ый театральный сезон. Однако из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, зрители увидели спектакль в мае 2021 года. Первые показы посетили авторы, вся постановочная группа мюзикла, приглашенные столичные критики и театральные деятели. Все они высоко оценили постановку.

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» – авторитетная и престижная награда в области театрального искусства. Она была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов на премию «Золотая Маска» ведут экспертные советы, в состав которых входят театральные критики. В жюри «Золотой Маски» работают актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

Спектакли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского ранее отмечали эксперты Национальной театральной премии. В 2012 году оперетта «Граф Люксембург» была номинирована в трех категориях, а рок-мюзикл «Русский фантом» и современная опера «Две королевы» вошли в лонг-лист премии и были названы одними из самых заметных постановок 2010 года и 2017 года соответственно.

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По материалам: irk

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