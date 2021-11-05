Модный дайджест: от Лиззо в образе Ким Кардашьян до первой коллекции очков Элтона Джона

Вадим Карасев

Подводим итоги очередной недели: Элтон Джон выпускает первую коллекцию очков, Ульяна Добровская представляет новую коллекцию Pandora, а Лиззо косплеит Ким Кардашьян. Бонус — идея для культурного отдыха в выходные. Подробнее обо всем рассказываем в дайджесте.

1.Элтон Джон выпустит коллекцию очков

Вряд ли можно найти знаменитость, с чьим образом яркие очки ассоциируются настолько сильно, как с Элтоном Джоном. Этот аксессуар уже много десятилетий является фирменной деталью его сценического образа. Тем более удивительно, что Элтон, в отличие от многих его коллег, еще не выпустил какую-нибудь авторскую капсулу. Но этому досадному недоразумению теперь положен конец — скоро публика увидит первую коллекцию очков, созданную при участии поп-легенды.





Элтон Джон

За дизайн, как сообщается, отвечал сам музыкант, а вот с производством помогал Walmart. В дополнение будет выпущена и лимитированная коллекционная линейка Master Collection, вдохновленная самыми узнаваемыми очками певца. Каждый экземпляр будет подписан, цены на эти очки будут стартовать от 350 долларов. Очки из регулярной линейки обойдутся дешевле — там ценник начинается уже от 99 долларов. Кстати, найти там можно не только солнцезащитные модели, но и оправы для очков с диоптриями.













2.Лиззо повторила образ Ким Кардашьян с Met Gala

В начале этой недели Хэллоуин стал главной темой — несколько дней все бурно обсуждали звездные карнавальные наряды, которые снова порадовали публику своей оригинальностью и разнообразием. Кто-то копировал киногероев, кто-то — других знаменитостей, а многие успели сменить за праздничные дни несколько образов. Так, певица Лиззо сначала покорила всех нарядом Малыша Йоды из "Звездных войн", а потом перевоплотилась и в Ким Кардашьян. Лиззо повторила нашумевший образ Ким с Met Gala. Кстати, он в этот Хэллоуин наравне с сериалом "Игра в кальмара" попал в топ идей для костюмированных вечеринок.





ЛиззоКим КардашьянЛиззо

3.Ульяна Добровская, Даня Милохин, Ян Гэ и другие в новой кампании Pandora

В октябре бренд провел презентацию новой коллекции Pandora ME, а также представил обновленную концепцию — как и у многих брендов, она нацелена на то, чтобы привлечь внимание зумеров. Так, в коллекции появились цепи, подвески-эмодзи, медальоны, а также принципиально новые типы украшений — съемные цветные звенья или "скрепки" со словами-манифестами.





Ульяна Добровская

Теперь Pandora представила и локальную кампанию с молодыми героями российского шоу-бизнеса и мира моды. Так, в фотосессии приняли участие начинающий дизайнер и дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская, актриса и режиссер Ян Гэ, певица Дора, тиктокер Даня Милохин и другие.

















Даня Милохин





Ян ГэДораРома Уваров

4.В Третьяковской галерее пройдет лекция о сотрудничестве Сергея Дягилева с Коко Шанель и другими представителями европейского искусства

Если на длинных выходных вы уже засиделись дома, то предлагаем сходить на лекцию в Третьяковскую галерею. В это воскресенье, 7 ноября, там состоится лекция "Русские сезоны и европейское искусство. Пабло Пикассо, Андре Дерен, Джорджо де Кирико, Коко Шанель". Мероприятие приурочено к выставке "Дягилев. Балет модерн и революция в сценографии", которая завершается как раз в этот день.





Эскиз Пабло Пикассо к балету "Парад"

Лекция пройдет в очном формате в Лекционном зале Инженерного корпуса, но подключиться можно и онлайн — обычный билет стоит 400 рублей, онлайн — 220 рублей. Для посещения музея сейчас требуется QR-код, ну и, конечно, все-таки не стоит забывать о прочих мерах безопасности: обязательно надеть маску и помнить о соблюдении социальной дистанции.

Надя Бесчетникова