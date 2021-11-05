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"Молодежка ОНФ" создала межнациональные группы быстрого реагирования для борьбы с коронавирусом

"Молодежка ОНФ" создала межнациональные группы быстрого реагирования для борьбы с коронавирусом

В День народного единства "Молодежка ОНФ" предложила народам России объединить усилия для борьбы с коронавирусом. Для этого с 1 по 4 ноября в 20 регионах страны создают группы быстрого реагирования из различных народов.

«Народы нашей страны всегда вставали плечом к плечу против общей беды, в сложные времена. Сегодня как раз такое непростое время, когда нам нужно объединиться. "Молодежка ОНФ" сформировала межнациональные группы быстрого реагирования. Участники команды переоборудуют больницы, в ковид-госпитали, подвозят медиков на вызовы к пациентам, доставляют продукты и лекарства пожилым и людям с ограничениями здоровья в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Поздравляю всех с праздником и предлагаю присоединиться к волонтерскому движению. Только вместе мы победим вирус, - отметил первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

В Саратовской области "Молодежка ОНФ" объединила представителей семи национальностей. В состав волонтеров вошли студенты из Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана и Азербайджана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В нижегородской больнице и поликлинике №38 врачам помогают студенты из России, Марокко, Иордании, Индии. Они заполняют медкарты, отвечают на телефонные звонки, измеряют температуру посетителей при входе.

В Республике Саха участники "Молодежки ОНФ", среди которых русские, таджики, якуты, чукчи, дагестанцы, передали нуждающимся пенсионерам 15 продуктовых наборов.

В Кузбассе волонтеры не только привезли продукты и лекарства нуждающимся пенсионерам, но и помогли убраться на придомовых участках. В составе "Молодежки ОНФ" в Кемеровской области есть грузины, татары, украинцы, чуваши, киргизы, поляки и немцы.

В Орловской области в рамках акции "Тележка добра" участники "Молодежки ОНФ" привозят жителям бесплатные продуктовые наборы. Добровольцы, в состав которых вошел студент из Йемена Ашраф Алдорий, помогли Галине Цирендоржиевой, которая сейчас соблюдает режим самоизоляции.

"Мне нравится быть волонтером и помогать людям", - отметил Ашраф.

Напомним, в ряде регионов введены ограничительные меры для борьбы с COVID-19. На некоторых территориях действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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По материалам: uposters.ru

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